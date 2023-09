Rozpoczyna się posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?

Co ze stopami procentowymi?

RPP ostatniej zmiany stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., kiedy główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc. Analitycy pytani przez PAP uważają, że Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu rozpocznie cykl cięć stóp procentowych. Ekonomista ING BSK Adam Antoniak w rozmowie z PAP wskazał, że "Rada wydaje się mocno zdeterminowana pod tym względem i sądzimy, że we wrześniu stopy spadną o 0,25 pkt. proc.". Jego zdaniem Rada obniży jeszcze stopy w październiku, "być może w listopadzie”.

Jak przypomina PAP, również ekonomista Pekao Kamil Łuczkowski po ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących inflacji podtrzymał wcześniejsze założenia, że Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl cięć stóp procentowych we wrześniu obniżką o 25 pb. Jak dodał, sierpniowy odczyt "lekko powyżej 10 proc. r/r nie powinien jednak dużo zmienić dla RPP, szczególnie dla jej gołębiego skrzydła, przy obecnie wyraźnym trendzie dezinflacyjnym". "Dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze założenia, że RPP rozpocznie cykl cięć stóp procentowych już we wrześniu obniżką o 25 pb. Przewidujemy, że stopy będą obniżane na każdym kolejnym posiedzeniu do 5,75 proc. na koniec 2023 r.” – podkreślił Łuczkowski.

Kredytobiorcy czekają na cykl obniżek stóp

Po lipcowym posiedzenia RPP prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek. "To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek" - mówił. Jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych szef NBP wymienił spadek inflacji poniżej 10 proc. Z szybkiego szacunku inflacji w sierpniu opublikowanego przez GUS wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca się nie zmieniła.

Na ostatnim decyzyjnym posiedzeniu, w lipcu, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową na poziomie 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5 i 6 września. Termin ten oznacza, że data posiedzenia została ponownie zmieniona. Wcześniej bowiem NBP podawał w kalendarium, że posiedzenie zostało przesunięte z pierwotnie planowanych 5 i 6 września na 12 i 13 września.

