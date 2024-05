Rozwój ścieżek rowerowych idzie w dobrą stronę. Szef marketingu Nextbike o zielonym transporcie

Nextbike. Jesteśmy w czołówce wypożyczania rowerów

Rozwój infrastruktury rowerowej w Polsce wygląda dobrze. Nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu maksymalnego, ale wszystko idzie w dobrą stronę. W ramach Veturilo mamy 3,5 tys. rowerów, to są miliony wypożyczeń. W Nextbike, która jest globalną firmą, jesteśmy na czele listy, jeśli chodzi o wypożyczanie. W Polsce działamy na zasadzie współpracy z samorządami, a jesteśmy już 13 lat na rynku – mówi Cezary Dudek.

Samorządy to dobry partner

Samorządy dostrzegają potrzebę zielone go transportu zarówno publicznego jak i rowerowego. W tym jest duży potencjał, a my wiemy gdzie są potrzeby postawienia nowych stacji. Ną Śląsku działa system Metrorower, to największy projekt Nextbike. Największy w Polsce i 3 w Europie. W całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w 2024 roku uruchomimy 7 tys. rowerów – mówi szef marketingu Nextbike. Rower sprawdza się w dużych i małych miastach, zainteresowanie jest bardzo duże. Metrorower z metrokartą to integracja różnych systemów, które się uzupełniają, a nie wykluczają. Rower jest alternatywą i uzupełnieniem transportu miejskiego. Jesteśmy na dobrej drodze, aby ruch rowerowy odgrywał znaczącą rolę w transporcie. Żyjemy jeszcze w państwie, gdzie posiadanie samochodu jest bardzo ważne, ale to się zmienia, teraz dobry rower może być synonimem luksusu.

Wywiad w całości, w załączonym wideo

