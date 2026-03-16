Kup smartfony realme 16 Pro+ 5G lub realme 16 Pro 5G między 17 a 29 marca 2026 roku, a otrzymasz gratis: smartwatch realme Watch 5 lub słuchawki realme Buds T500 Pro.

Aby odebrać prezent, zarejestruj zakup na realmemembers.pl do 12 kwietnia 2026 roku, podając dowód zakupu i numer IMEI telefonu.

Promocja obowiązuje w największych sieciach sklepów elektronicznych, na Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów Plus i Play; w Orange i T-Mobile gratis tylko do modelu Pro+.

Nowe smartfony realme 16 Pro wyróżniają się zaawansowanymi aparatami (Pro+ ma 200 MP i peryskopowy teleobiektyw), stylowym designem oraz certyfikatem IP69 w modelu Pro+.

Firma realme startuje z nową ofertą specjalną na swoje najnowsze smartfony – modele realme 16 Pro+ 5G oraz realme 16 Pro 5G. To dobra wiadomość dla osób, które planowały zakup jednego z tych urządzeń. Producent przygotował dla kupujących prezent w postaci dodatkowego sprzętu. Do wyboru jest smartwatch realme Watch 5 lub bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro. Warto jednak pamiętać, że akcja jest ograniczona czasowo i aby z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka prostych warunków.

Jak odebrać darmowy smartwatch lub słuchawki? Krok po kroku

Mechanizm promocji jest prosty i nie wymaga skomplikowanych działań. Cały proces można zamknąć w kilku krokach, a kluczowe jest pilnowanie terminów. Aby otrzymać darmowy gadżet, należy:

Kupić smartfon – w terminie od 17 do 29 marca 2026 roku trzeba kupić model realme 16 Pro+ 5G lub realme 16 Pro 5G.

Zachować dowód zakupu – paragon lub faktura będą niezbędne do rejestracji.

Zarejestrować zakup – na stronie realmemembers.pl należy wypełnić formularz, podając swoje dane, numer IMEI telefonu oraz załączając skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Rejestracji w promocji realme 16 Pro można dokonać najpóźniej do 12 kwietnia 2026 roku.

Wybrać prezent – podczas rejestracji trzeba zdecydować, czy chcemy otrzymać smartwatch realme Watch 5 (w kolorze czarnym), czy słuchawki realme Buds T500 Pro (w kolorze czarno-granatowym).

Czekać na przesyłkę – po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia prezent zostanie wysłany na wskazany adres w ciągu 30 dni.

Gdzie obowiązuje promocja na realme 16 Pro?

Ofertą objęte są smartfony kupione w największych sieciach z elektroniką oraz u wybranych operatorów komórkowych. Darmowy smartwatch realme lub słuchawki można otrzymać, kupując telefon w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik i Max Elektro. Promocja obowiązuje także na oficjalnym koncie marki na Allegro, w sklepie internetowym realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play.

Warto zwrócić uwagę na warunki u pozostałych operatorów. W przypadku zakupu telefonu w sieciach Orange oraz T-Mobile prezent w postaci smartwatcha lub słuchawek przysługuje wyłącznie klientom, którzy zdecydują się na wyższy model, czyli realme 16 Pro+.

Czym wyróżniają się nowe smartfony realme?

Seria realme 16 Pro skierowana jest do użytkowników, którzy od telefonu oczekują przede wszystkim zaawansowanych możliwości fotograficznych. Model realme 16 Pro+ został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 MP z matrycą LumaColor oraz, co jest rzadkością w tym segmencie cenowym, peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Z kolei realme 16 Pro również oferuje wysokiej jakości aparat i wydajną baterię z technologią szybkiego ładowania.

Oba modele charakteryzują się także designem, za który odpowiada japoński projektant Naoto Fukasawa. Dodatkowym atutem, szczególnie w przypadku modelu Pro+, jest certyfikat odporności na wodę i pył IP69, który zapewnia ochronę w trudniejszych warunkach.

Biedrzycka Expressem | 2026 03 17