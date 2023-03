i Autor: pixabay

Rusza sezon na e-hulajnogi! Nowe przepisy i mandaty do 1000 złotych

Poprawia się pogoda, a to oznacza, że znowu na ulicach polskich miast będziemy mogli częściej spotkać elektryczne hulajnogi. To również oznacza większe zagrożenie na ulicach dla pieszych, ale także obowiązek stosowania się do nowych przepisów przez "hulajnogistów". Za ich naruszenie, może grozić mandat wysokości nawet 1000 zł.