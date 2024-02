Ruszają kontrole abonamentu RTV! Rekrutują kontrolerów

Nie tylko budowa ma opóźnienie. Audyt CPK z poślizgiem. Co się dzieje?

Kontrola abonamentu tylko przez Pocztę Polską

Tylko kontrolerzy Poczty Polskiej mogą odwiedzać na w domach. Co ważne – sprawy opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego nie mogą weryfikować listonosze. Czy po ogłoszeniach o rekrutacji pracowników będzie więcej kontroli? Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej nie zdradza czy wzrośnie liczba kontrolerów. - „Poczta Polska nie udostępnia takich informacji – mówi dla wirtualnemedia.pl. Nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów realizuje zadania na terenie całego kraju – przyznała oficjalnie Poczta Polska w marcu 2023 roku. Rzadko dochodzi do kontroli w prywatnych mieszkaniach czy domach. Poczta Polska kontroluje głównie firmy i instytucje. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli

Poczta Polska rekrutuje kontrolerów

Z opublikowanego obecnie ogłoszenia wynika, że praca kontrolera na cały etat odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Do zadań pracownika będzie należało: „przeprowadzanie kontroli obowiązku rejestracji urządzeń RTV na terenie województwa dolnośląskiego, wsparcie w zakresie opracowywania odpowiedzi na pisma wyjaśniające od abonentów i promowanie rejestracji odbiorników RTV”. Poczta Polska szuka osób z wykształceniem minimum średnim, prawem jazdy kategorii B i własnym samochodem, który można wykorzystać do pracy, znajomością obsługi komputera i pakietu MS Office.

Nie trzeba wpuszczać kontrolera

Zdaniem prawników, osobom odmawiającym kontroli nie grożą żadne konsekwencje. Kontrolerzy nie wrócą z policjantami, aby przeszukać mieszkanie. Ani ustawa o opłatach abonamentowych, ani akt do niej wykonawczy, czyli rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 10 września 2013 roku w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi – nie określa w jaki sposób miałaby być przeprowadzona kontrola wykonywania obowiązku abonamentowego. W związku z tym użytkownik samochodu i lokator nie mają obowiązku dopuszczenia osoby kontrolującej do przeprowadzenia kontroli w ich pojeździe lub, odpowiednio, lokalu. A z tytułu odmowy udostępnienia pojazdu czy lokalu nie mogą wypłynąć dla niego negatywne konsekwencje - piszą wirtualnemedia.pl

Abonament RTV w 2024 roku

Każdy, kto używa telewizora albo radia, jest zobowiązany do jego rejestracji i opłacania abonamentu. Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, koszt opłaty abonamentowej za jeden miesiąc to 8,70 zł, jeśli mamy tylko radio, albo 27,30 zł w przypadku gdy mamy telewizor albo radio i telewizor.

