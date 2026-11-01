Lekarze pod lupą funduszu

Do tej pory szpitale przekazywały NFZ informacje o obecności personelu medycznego w zestawieniach tygodniowych. Inaczej było w przypadku ambulatoriów, które raportowały dane z dokładnością do godziny. Taki system miał swoje słabości. Zdarzały się bowiem przypadki, gdy lekarze byli wykazywani jako pracujący w dwóch placówkach w tym samym czasie. O takich sytuacjach wielokrotnie informowały media.

Teraz ma się to zmienić. Od listopada szpitale muszą raportować do NFZ dokładne dni i godziny pracy personelu medycznego. Chodzi zarówno o moment rozpoczęcia, jak i zakończenia udzielania świadczeń. Dane będą przekazywane wstecznie, do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Jak poinformował PAP Jakub Gołąb, rzecznik NFZ, pierwsze zestawienia obejmujące listopad szpitale prześlą do właściwych oddziałów wojewódzkich funduszu najpóźniej do 20 grudnia.

Trzy sposoby przekazywania danych

NFZ zapewnia, że placówki nie będą musiały ręcznie wpisywać wszystkich informacji. Przygotowano trzy równorzędne sposoby raportowania. Pierwszy to automatyczna integracja systemów informatycznych szpitala z systemem funduszu. Dzięki temu dane będą mogły być przesyłane bezpośrednio z programów służących do układania grafików i rozliczania czasu pracy.

Dwie pozostałe możliwości to skorzystanie z Portalu Świadczeniodawcy. Szpital będzie mógł zaimportować gotowy plik albo ręcznie wprowadzić dane w przygotowanym formularzu. To ostatnie rozwiązanie ma ułatwić wykonanie obowiązku mniejszym placówkom, które nie dysponują rozbudowanymi systemami informatycznymi.

Rzecznik NFZ podkreśla, że automatyczne raportowanie ma ograniczyć biurokrację i ułatwić szpitalom dostosowanie się do nowych zasad.

Nawet 2 proc. kontraktu kary

Nowy obowiązek nie będzie jednak tylko formalnością. Szpitalom, które będą uchylać się od godzinowego raportowania czasu pracy personelu, grożą kary finansowe. Ich wysokość może sięgnąć 2 proc. wartości kontraktu z NFZ.

Fundusz zaznacza, że sankcje mają przede wszystkim dyscyplinować placówki i będą stosowane jako ostateczność. Na początku wdrażania nowych zasad priorytetem ma być pomoc szpitalom w dostosowaniu systemów informatycznych.

Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument opublikowano w sierpniu. To część szerszego pakietu zmian zapowiedzianych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Obejmuje on m.in. propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, jawność umów oraz ograniczenie udziału wynagrodzeń w budżetach szpitali. Te rozwiązania, zapisane w projektach ustaw, są obecnie procedowane w Senacie.

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