i Autor: pexels/Sora Shimazaki

Dane Polaków

Rząd chce mieć dostęp do naszych maili i komunikatorów. To zgodne z prawem?

Rząd chce zyskać dane do prywatnych konwersacji Polaków! Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" rząd chce przyznać służbom dostęp do maili, czatów i komunikatorów obywateli. To złamanie prawa unijnego, którego rząd jest świadomy. Co więcej, już je w tej kwestii łamie i zamierza poszerzyć swoje możliwości działania.