Rząd nie będzie zamykał kopalń? Morawiecki dał gwarancje górnikom!

Premier zapewnia, że Polska będzie korzystać z węgla

W trakcie spotkania "Fundusze Europejskie dla Śląska" premier Mateusz Morawiecki mówił, że rozumie "„jak wiele sprzeczności kołacze się w umysłach, w duszach polskich górników i ich rodzin w czasie pełnym sprzeczności, gdzie niektórzy wracają do węgla, elektrowni węglowych w zachodniej Europie, ale mówią, że to tylko na krótko". Jak podkreślał, Polska będzie korzystać jeszcze długo z krajowego węgla.

- My chcemy korzystać tak długo, jak to będzie możliwe, w ramach planów zatwierdzonych z UE, zatwierdzonych ze związkami zawodowymi, w ramach umowy społecznej, z tego dobra, jakim jest polski węgiel [...] Chcemy równolegle dla wszystkich górników i przyszłych pokoleń, wszystkich pracujących na Śląsku, tworzyć jak najlepsze miejsca pracy, by ludzie stąd nie wyjeżdżali - mówił szef rządu.

Mateusz Morawiecki chce, aby Śląsk dalej był ważnym ośrodkiem przemysłowym

Premier mówił, że chce aby "śląskie uczelnie przyciągały studentów", a śląski przemysł "przyciągał pracowników", tak aby województwo rosło także od strony demograficznej.

Zapowiedział również, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, to więcej środków rządowych popłynie na Śląsk. Czy to oznacza, że górnicy mogą liczyć jeszcze na lata pracy w kopalniach? To pokaże czas.

- Zrobię wszystko, by w ramach polityki fiskalnej i finansowej, inwestycyjnej i budżetowej, znalazły się środki takie, jakich nie było nigdy. Ja te środki już widzę w naszych budżetach kolejnych lat, widzę w środkach europejskich - mówił premier.

