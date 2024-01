i Autor: SHUTTERSTOCK (2) urząd skarbowy

Rząd pracuje nad trzecim podatkiem minimalnym w Polsce! Kto zapłaci?

W resorcie finansów trwają prace przygotowawcze nad wdrożeniem tzw. podatku wyrównawczego, który dotyczy międzynarodowych grup kapitałowych o przychodach rocznych w wysokości co najmniej 750 mln euro. Firmy miałyby płacić przynajmniej 15 proc. podatku dochodowego. Ma to zapobiegać "ucieczce" z zyskiem do krajów z niższym opodatkowaniem. Kiedy zacznie obowiązywać?