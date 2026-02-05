Pracownicze Plany Kapitałowe. Rząd przeleje 240 zł na konta milionów Polaków

Aby otrzymać dopłatę roczną PPK w 2025 r. (240 zł), musisz wpłacić na rachunek co najmniej 979,86 zł.

Wysokość dopłaty rocznej jest stała i przysługuje raz w roku, niezależnie od liczby rachunków PPK.

Warunkiem otrzymania dopłaty jest zgromadzenie wpłat w wysokości 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia (czyli 4666 zł w 2025 r.).

Na bonus finansowy mogą liczyć osoby korzystające z Pracowniczych Planów Kapitałowych. To rządowy program długoterminowego oszczędzania, który ma pomóc Polakom odłożyć dodatkowe środki na emeryturę. Polega on na tym, że każdy uczestnik wpłaca miesięcznie na konto PPK min. 2% swojego wynagrodzenia brutto, a pracodawca dokłada od siebie kolejne 1,5% brutto. Do tego zgromadzone środki są inwestowane przez państwo i dzięki temu pomnażane w długim terminie. Pracownik, który zdecydował się na odkładanie w ten sposób środków na przyszłość, może liczyć dodatkowo na dopłatę powitalną od państwa oraz premię roczną. To właśnie ten drugi bonus wpłynie na konta milionów osób do połowy kwietnia. Nie trafi jednak do każdego.

Premia 240 zł od państwa. Te osoby jej nie otrzymają

Premii za 2025 r. nie otrzymają osoby, które nie zgromadziły w ciągu roku min. 3,5% sześciokrotności pensji minimalnej, czyli 979,86 zł lub wypłaciły zgromadzone środki przed końcem roku. Dopłata nie przysługuje też tym, którzy przystąpili do PPK później i nie dokonywali wpłat przez pełny rok kalendarzowy. Premii nie otrzymają również ci, którzy korzystali z długich zwolnień lekarskich lub urlopów macierzyńskich, przez co nie osiągnęli minimalnego poziomu wpłat. Z PPK korzysta już ponad 4 mln Polaków. W ubiegłym roku łączna wartość zgromadzonych pieniędzy przekroczyła 45 mld zł.

