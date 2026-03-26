Rząd Tuska obniża VAT i akcyzę na paliwo! Ceny o 1,20 zł na litrze w dół [NA ŻYWO]

Łukasz Trybulski
2026-03-26 13:32

To już pewne! Rząd Donalda Tuska podjął decyzję o obniżce podatku VAT z 23 proc. na 8 proc. oraz o obniżce akcyzy na paliwo do minimalnego progu wymaganego przez UE. Dodatkowo wprowadzone zostają maksymalne detaliczne ceny paliw na stacjach na czas kryzysu naftowego w związku z wojną USA-Iran. To część tzw. rządowego "planu CPN - Ceny paliw niższej".

Donald Tusk na konferencji prasowej w tle z flagą Polski i UE. W okrągłej ramce stacja benzynowa Orlen, gdzie kierowcy tankują paliwo. Premier ogłasza obniżki VAT i akcyzy na paliwa, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Super Biznes SE Google News

Rekordowo droga benzyna i diesel w Polsce! Rząd obniża akcyzę i podatek VAT na paliwa

Rząd Donalda Tuska podjął szereg decyzji, które mają bezpośrednio obniżce ceny paliw w Polsce - poinformował premier RP na specjalnej konferencji prasowej. Podczas czwartakowego wystąpienia szef polskiego rządu ujawniał, że podatek VAT na paliwo zostanie zmieniony z 23 proc. na 8 proc. Z kolei akcyza na paliwo spadnie do minimalnego progu wymaganego przez UE - na paliwo o 29 gr, a w oleju napędowego o 28 gr.

NAJWAŻNIEJSZE SZCZEGÓŁY RZĄDOWEGO PLANU "CPN - Ceny paliw niżej"

  • podatek VAT zostaje obniżony z 23 do 8 proc.
  • akcyza na benzynę i diesla spada do minimalnego progu wymaganego przez UE
  • wprowadzone zostają maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce (będą ustalane codziennie przez ministra energii)
  • rządowe zmiany mają obniżyć ceny wszystkich paliw o ok. 1,20 zł na litrze
  • rząd Tuska przyjmie pakiet zmian o godz. 18:00 w czwartek
  • nowelizacja przepisów ma przejść całą ścieżkę legislacyjną (w Sejmie i Senacie) w piątek
  • jeszcze w piątek projekty ustaw mają trafić do podpisu na biurko prezydenta Karola Nawrockiego
  • rząd Tuska przygotuje również projekt ustawy wyprowadzający podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO

PODATEK VAT
AKCYZA NA PALIWO
DONALD TUSK