Rekordowo droga benzyna i diesel w Polsce! Rząd obniża akcyzę i podatek VAT na paliwa
Rząd Donalda Tuska podjął szereg decyzji, które mają bezpośrednio obniżce ceny paliw w Polsce - poinformował premier RP na specjalnej konferencji prasowej. Podczas czwartakowego wystąpienia szef polskiego rządu ujawniał, że podatek VAT na paliwo zostanie zmieniony z 23 proc. na 8 proc. Z kolei akcyza na paliwo spadnie do minimalnego progu wymaganego przez UE - na paliwo o 29 gr, a w oleju napędowego o 28 gr.
NAJWAŻNIEJSZE SZCZEGÓŁY RZĄDOWEGO PLANU "CPN - Ceny paliw niżej"
- podatek VAT zostaje obniżony z 23 do 8 proc.
- akcyza na benzynę i diesla spada do minimalnego progu wymaganego przez UE
- wprowadzone zostają maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce (będą ustalane codziennie przez ministra energii)
- rządowe zmiany mają obniżyć ceny wszystkich paliw o ok. 1,20 zł na litrze
- rząd Tuska przyjmie pakiet zmian o godz. 18:00 w czwartek
- nowelizacja przepisów ma przejść całą ścieżkę legislacyjną (w Sejmie i Senacie) w piątek
- jeszcze w piątek projekty ustaw mają trafić do podpisu na biurko prezydenta Karola Nawrockiego
- rząd Tuska przygotuje również projekt ustawy wyprowadzający podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych
ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO
