Rząd upraszcza zasady. Co to oznacza dla firm?

Koniec z papierkową robotą i zbieraniem dziesiątek dokumentów przy każdej próbie uzyskania wsparcia. Chodzi o projekt nowelizacji, który ma realnie ułatwić życie tysiącom polskich przedsiębiorców. We wtorek pochyli się nad nim Rada Ministrów.

Głównym celem projektu, którym zajmie się rząd Donalda Tuska, są uproszczenia dla firm i odciążenie ich od biurokratycznych obowiązków. Do tej pory każdy, kto starał się o pomoc de minimis, musiał przedstawiać plik zaświadczeń lub oświadczeń o wsparciu, jakie otrzymał w przeszłości. Nowelizacja, przygotowana przez Rządowe Centrum Legislacji, zakłada całkowitą likwidację tego wymogu. To duża zmiana, która pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy.

Jak będzie działać nowy system pomocy de minimis?

Kluczem do rewolucji jest cyfryzacja. Zamiast zmuszać przedsiębiorców do biegania po urzędach i zbierania dokumentacji, państwo samo stworzy narzędzia do weryfikacji danych. Powstaną dwa centralne, publiczne rejestry, które zbiorą wszystkie informacje o udzielonym wsparciu.

Za ich prowadzenie będą odpowiadać dwie instytucje. Minister rolnictwa zajmie się rejestrem pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (baza SRPP), a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) całą pozostałą pomocą (baza SUDOP). W praktyce oznacza to, że cała historia otrzymanej pomocy de minimis będzie dostępna w jednym miejscu, w cyfrowej bazie danych. Urzędnik, rozpatrując wniosek, po prostu sprawdzi dane w systemie, zamiast wymagać od przedsiębiorcy kolejnego papierka.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Choć projekt ustawy jest już na finiszu prac rządowych, przedsiębiorcy będą musieli jeszcze chwilę poczekać na realne efekty. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od początku 2027 roku. Skąd taki termin? To czas potrzebny na zasilenie systemów danymi i zapewnienie ich pełnej funkcjonalności.

Urzędy będą miały za zadanie wprowadzić do rejestrów wszystkie informacje o pomocy de minimis udzielonej w latach 2024–2026.

Jak czytamy w oficjalnym wykazie prac legislacyjnych rządu:

Po wprowadzeniu do rejestrów danych o pomocy de minimis udzielonej w latach 2024–2026 w wyznaczonym w projekcie terminie, czyli do dnia 1 stycznia 2027 r., nastąpi zniesienie obowiązku przedstawiania zaświadczeń lub oświadczeń dotyczących udzielonej pomocy de minimis.

Nowe przepisy dotyczące pomocy de minimis zaczną więc w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, kończąc erę papierowych zaświadczeń. To ważna data dla wszystkich firm, które regularnie korzystają z tej formy wsparcia publicznego.

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