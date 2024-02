Rząd zawiesza program "Laptop dla ucznia"! To oficjalna decyzja

Glapiński: Do końca roku nie powinno być obniżek stóp procentowych

Podczas wspólnej konferencji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedzieli zmiany w edukacji cyfrowej uczniów. "Dzisiaj zawieszamy program +Laptop dla ucznia+, żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program +Cyfrowy uczeń+, gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans" - zapowiedział Gawkowski.

Mówił, że aplikacje oraz cyfrowa rzeczywistość będzie towarzyszyła przy tym, jak powinien być dobrze skonstruowany program. "To jest odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy z UE" - dodał.

Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest skonstruowanie programu, który będzie stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. "Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, że będziemy mogli powiedzieć o tym, że wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczamy je na wsparcie kampanii wyborczej" - podkreślił wicepremier

