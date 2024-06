Samodzielna podróż dziecka samolotem – co mówią przepisy?

Za brak "kartonika" grozi grzywna do 30 tys. zł! Zmiana przepisów już obowiązuje

Podróż samolotem z dzieckiem

Eksperci AirCashBack tłumaczą praktyczne kwestie związane z podróżą lotniczą dziecka.

Podróżowanie z dziećmi dla wielu rodziców jest sposobem na życie. Coraz więcej osób decyduje się na zabieranie maluchów w podniebne podróże. Należy jednak pamiętać, że do ukończenia przez dziecko pierwszego tygodnia życia obowiązuje bezwzględny zakaz lotów samolotem.

Oczywiście niemowlę nie może podróżować samodzielnie. Maluch do 2. roku życia powinien spędzać podróż na kolanach u rodziców, a po tym czasie dziecku należy wykupić indywidualny bilet. Dzieci w wieku powyżej dwóch lat mają jednak wiele zniżek na podróż, a niemowlęta często latają całkowicie za darmo.

Zanim wyruszymy w pierwszą podróż samolotem z naszym maluchem, należy odpowiednio przygotować dziecko do lotu. Nie możemy także zapomnieć o uzupełnieniu bagażu podręcznego w akcesoria niezbędne dziecku podczas podróży.

Samodzielna podróż dziecka samolotem

Oczywistym jest, że w przypadku bardzo małych dzieci, samodzielny lot samolotem nie jest możliwy. Inaczej jednak wygląda sytuacja ze starszymi dziećmi i nastolatkami. Starsze dzieci mogą bowiem samodzielnie podróżować samolotem, jednak bardzo często wymagana jest dla nich dodatkowa opieka, tzw. usługa asysty.

Podróżowanie dziecka samodzielnie na pokładzie samolotu najczęściej możliwe jest po ukończeniu przez nie 4. roku życia.

Od ilu lat można samemu latać samolotem - wymagania linii

Większość linii lotniczych zgadza się na to, aby dzieci będące w określonym wieku mogły podróżować samodzielnie. Obowiązują jednak przy tym określone zasady, dostosowane do wieku dziecka. W niektórych przypadkach potrzebne jest wykupienie dodatkowej usługi opieki, tzw. usługi asysty.

W przypadku maluchów do 4. roku życia rodzic ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność i pozostanie rodzica przy dziecku podczas podróży jest konieczne.

Od 5. Do 11. roku życia dziecko może podróżować samodzielnie, ale konieczne jest zlecenie opieki przewoźnikowi lotniczemu lub przelot dziecka samolotem pod opieką osoby, która ukończyła 16. rok życia lub pod opieką osoby dorosłej,

Powyżej 12 roku życia dziecko najczęściej może podróżować samolotem samodzielnie, jednak na życzenie rodzica skorzystać można z serwisu opieki, którą zapewniają pracownicy obsługi pasażerskiej.

Samodzielny lot dziecka - jak to wygląda w praktyce?

Ryanair

Tanie linie lotnicze takie jak Ryanair nie oferują samodzielnej podróży dzieciom do 16. roku życia. Dzieci w wieku poniżej 16 lat muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

LOT

Zgodnie z zasadami Polskich Linii Lotniczych, w przypadku dzieci do 5. roku życia możliwa jest podróż samolotem pod opieką dedykowanego pracownika obsługi od chwili odebrania dziecka od rodziców. Dzieci w wieku od 5. do 12. roku życia muszą w trakcie lotu korzystać z wykupionej asysty, natomiast pasażerowie powyżej 12. roku życia usługę asysty mają opcjonalną.

Lufthansa

W przypadku Lufthansy dzieci do 5. do 11. roku życia mogą podróżować pod opieką osoby w wieku powyżej 12. roku życia lub samodzielnie z asystą. Natomiast do 12. roku życia dzieci na pokładzie samolotów niemieckich linii podróżują samodzielnie.

Usługa asysty, a samodzielna podróż dziecka

W przypadku skorzystania z usługi asysty, masz pewność, że podczas podróży Twojemu dziecku będzie towarzyszył dedykowany opiekun. Najczęściej jest to członek personelu pokładowego, czyli stewardessa.

Eskorta towarzyszy dziecku od momentu odprawy biletowo bagażowej do momentu odebrania dziecka przez wyznaczoną osobę dorosłą na lotnisku docelowym. Dedykowany opiekun pomaga więc maluchowi przejść kontrolę bezpieczeństwa i towarzyszy mu podczas momentu wystartowania samolotu, a także podczas podróży.

Aby zapewnić usługę asysty dla swojego dziecka, konieczne jest wykupienie dodatkowej usługi. Jej koszt najczęściej zależy od długości trasy. Najczęściej jest do od 40 do 150 euro.

Opieka asysty obowiązuje do chwili odebrania dziecka na lotnisku docelowym.

Korzystając z usługi asysty oferowanej przez linie lotnicze, warto mieć świadomość, że dziecko należy odprowadzić na lotnisko i przekazać do opieki. Często w przypadku małych pasażerów wyznaczone jest specjalne stanowisko odprawy gdzie odbywa się rozpoznanie bagażu. Niekiedy także są potrzebne dodatkowe dokumenty.

