Sanatorium za darmo. Za wszystko zapłaci ZUS

Sanatorium za darmo z ZUS – dla kogo

Jeśli masz schorzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają ci pracę, możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny, za który zapłaci ZUS w ramach prewencji rentowej. O skierowanie tam możesz starać się również wtedy, gdy choroba póki co nie przeszkadza ci w pracy, ale w przyszłości może uniemożliwić ci jej wykonywanie, a rehabilitacja ma szansę temu zapobiec. Program rehabilitacji leczniczej skierowany jest do osób, które z powodu swojej choroby przez dłuższy czas nie będą mogły pracować, ale lekarze dają im szansę na to, że po zakończeniu rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy. Są to osoby:

* ubezpieczone zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy;

* mające prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego (po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego);

* pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Konieczny wniosek

Na rehabilitację w ramach prewencji rentowej kieruje lekarz orzecznik ZUS, ale każdy lekarz prowadzący twoje leczenie też może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie takiej rehabilitacji. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej może wydać również lekarz orzecznik ZUS:

* podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i kontroli zwolnień lekarskich,

* orzekając o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego,

* orzekając o przyznaniu renty,

* przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

Ile się czeka na sanatorium z prewencji rentowej ZUS?

Gdy lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji na zawiadomienie o skierowaniu czeka się od 7 do 15 tygodni. Rehabilitacja trwa zazwyczaj 24 dni. Jeśli kuracjusz jest osobą pracującą na czas pobytu w sanatorium lekarz wystawia zwolnienie. ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

ZUS płaci za wszystko

Jeśli ZUS wyśle cię na turnus rehabilitacyjny, nie musisz martwić się o koszty. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna. ZUS pokrywa również koszty zakwaterowania i wyżywienia. Nie musisz nawet płacić za przejazd z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, jeśli zdecydujesz się na podróż najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Przy zwrocie kosztów podróży ZUS uwzględnia ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

QUIZ: Klasyki PRL-u. Teraz ich już nie ma! Pytanie 1 z 10 Jaki kształt miał najpowszechniej posiadany odkurzacz w PRL? walca prostokąta butelki Dalej