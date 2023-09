Wybór sanatorium i terminu przez pacjenta? Rewolucji nie będzie

Sanatorium - gdzie i kiedy zdecyduje pacjent?

Nowelizacja przepisów o leczeniu uzdrowiskowym zakładała, że pacjenci będą sami decydować, gdzie i kiedy chcą wyjechać do sanatorium. Według Ministerstwa Zdrowia przyczyną wstrzymania prac nad zmianami są postulaty środowiska o ponowną analizę zaproponowanych rozwiązań. Obecnie o wyborze placówki i terminie decyduje NFZ. W ramach reformy uproszczona miała być procedura kierowania do sanatorium, zmienić się miały także zasady kierowania pacjenta do sanatorium. Kwalifikację przeprowadzać miał lekarz w uzdrowisku, a nie, jak dotąd, oddział wojewódzki NFZ. Pacjent w uzdrowisku miał też mieć więcej zabiegów fizjoterapeutycznych. MZ chciało też odstąpić od konkursów, zmierzało do likwidacji leczenia i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych. Miały również być usunięte ustalone z góry dopłaty uzdrowiskowe za zakwaterowanie i wyżywienie.

Reforma w sanatoriach wstrzymana

"Przyczyną były postulaty środowiska branży uzdrowiskowej, w szczególności przedstawicieli świadczeniodawców. Wnioskowano o ponowną analizę i szeroką dyskusję nad zaproponowanym rozwiązaniami reformy lecznictwa uzdrowiskowego" - wyjaśniło portalowi rynekzdrowia.pl, Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Organizacje skupiające przedstawicieli uzdrowisk i sanatoriów skierowały wiosną tego roku list otwarty do ministra zdrowia oraz prezesa NFZ w sprawie planowanej reformy. Apelowali w nim "o ewolucję koncepcji funkcjonowania branży uzdrowiskowej, a nie rewolucję". Najpoważniejszym zarzutem wobec projektowanej reformy było zagrożenie podzielenia społeczeństwa na biednych i bogatych. Szpitale uzdrowiskowe umożliwiały w pełni bezpłatne leczenie dla pacjentów, a dopłaty do świadczeń niemedycznych, czyli zakwaterowania i wyżywienia, dzięki temu, że są obecnie regulowane odgórnie, obowiązują we wszystkich uzdrowiskach. Po reformie zostałyby uwolnione, urynkowione i w całości przerzucone na pacjenta. Organizacje zarzuciły także ministerstwu, że tworzenie pacjentom możliwości wyboru dowolnego uzdrowiska może doprowadzić do upadku nawet połowy placówek uzdrowiskowych.

Wyjazd do sanatorium – część zmian już wprowadzono

W marcu 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące e-skierowań na rehabilitację uzdrowiskową. Obowiązuje już też znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, które wprowadza między innymi szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty uzdrowiskowe w zakresie liczebności oraz kwalifikacji personelu medycznego.

