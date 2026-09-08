Sanepid zyska nowe, rozszerzone uprawnienia, umożliwiające inspektorom natychmiastowe nakładanie mandatów bezpośrednio podczas kontroli, co przyspieszy karanie za naruszenia.

Nowe zasady obejmą dwa kluczowe wykroczenia dotyczące produktów biobójczych – ich niezgodne z pozwoleniem stosowanie lub udostępnianie na rynku.

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Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zyskać dodatkowe uprawnienia do nakładania mandatów. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający przepisy z 2002 r. dotyczące wykroczeń, za które funkcjonariusze Sanepidu mogą karać w postępowaniu mandatowym.

Zmiana ma dostosować ich kompetencje do rozszerzonego wcześniej katalogu wykroczeń w ustawie o produktach biobójczych. W praktyce oznacza to istotne uproszczenie: w dwóch określonych przypadkach inspektor będzie mógł nałożyć mandat bezpośrednio podczas kontroli, zamiast kierować wniosek o ukaranie do sądu powszechnego.

Nowe narzędzie ma trafić do inspektorów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 16 wojewódzkich oraz 318 powiatowych stacji Sanepidu.

Za co Sanepid będzie mógł wystawić mandat? Chodzi o dwa wykroczenia

Projekt wskazuje dwa konkretne naruszenia. Pierwsze to udostępnianie na rynku lub stosowanie produktu biobójczego niezgodnie z warunkami pozwolenia. Drugie dotyczy stosowania produktów biobójczych w sposób niezgodny z zaleceniami.

Nie oznacza to wprowadzenia nowych zakazów. Sanepid już nadzoruje przestrzeganie przepisów w tym obszarze, a wskazane czyny znajdują się w katalogu wykroczeń. Nowością ma być możliwość szybszego wyciągnięcia konsekwencji przez inspektora. To właśnie uprawnienia mandatowe zostaną rozszerzone.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że zmiana nie ma generować dodatkowych kosztów dla budżetu państwa ani przedsiębiorców. Ministerstwo Zdrowia traktuje ją jako usprawnienie istniejących narzędzi kontrolnych.

Kiedy nowe mandaty od Sanepidu zaczną obowiązywać?

Na razie nowe mandaty nie obowiązują. Projekt został skierowany w poniedziałek do 30-dniowych konsultacji publicznych i opiniowania. Wezmą w nich udział m.in. związki zawodowe, organizacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP, oraz samorządy zawodów medycznych.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po jego ogłoszeniu. Dopiero wtedy inspektorzy Sanepidu będą mogli korzystać z rozszerzonych uprawnień mandatowych.

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