Dwa lata programu "Aktywny Rodzic". Premier Donald Tusk podsumowuje efekty

Rządowy program "Aktywny Rodzic" obchodzi drugą rocznicę. Z tej okazji premier Donald Tusk oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska spotkali się z rodzinami, by podsumować dotychczasowe efekty. Program, potocznie nazywany "babciowym", wystartował 1 października 2024 roku. Jego główny cel to dać rodzicom małych dzieci pieniądze, które pomogą im wrócić na rynek pracy.

Premier podkreślał, że nie chodziło wyłącznie o finanse, ale też o docenienie roli, jaką w opiece nad dziećmi pełnią dziadkowie czy inni bliscy.

Ci wszyscy, którzy pomagają w opiece nad najmniejszymi, dobrze wiedzą, że to jest jedno z najbardziej odpowiedzialnych zajęć – zaznaczył i dodał, że pomysł na "babciowe" był próbą uhonorowania ich wysiłku.

Szef polskiego rządu przekazał również, że od startu programu "Aktywny Rodzic", wsparcie trafiło już do 680 tysięcy dzieci w Polsce.

Ile pieniędzy wydano na "babciowe" i kto skorzystał?

Za ogromnym zainteresowaniem programem idą konkretne liczby. Skala finansowa projektu robi wrażenie. Jak podała wiceminister Gajewska, za tymi danymi kryje się poczucie bezpieczeństwa setek tysięcy polskich rodzin.

To jest 680 tys. wypłaconych świadczeń, to jest 680 tys. rodzin i ich historii, osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą – wyjaśniała wiceminister Aleksandra Gajewska.

Polityk poinformowała też, że do tej pory na świadczenia w ramach tzw. babciowego wydano już ponad 11 miliardów złotych. Według danych Kancelarii Premiera program przyniósł też inny, bardzo konkretny efekt. W ciągu dwóch lat o połowę spadła liczba tzw. białych plam, czyli gmin, w których nie było ani jednego żłobka. To oznacza, że dostępność opieki instytucjonalnej realnie się poprawiła.

Jakie są zasady programu "Aktywny Rodzic"?

Program składa się z trzech różnych świadczeń, a rodzice mogą wybrać jedno, które najlepiej pasuje do ich sytuacji. Kluczowy warunek jest taki, że wsparcie przysługuje na dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Program "Aktywny Rodzic" oferuje trzy różne formy wsparcia finansowego, sięgające 1500 zł miesięcznie, aby ułatwić rodzicom łączenie pracy z opieką nad dziećmi do lat 3. Oto jak wyglądają poszczególne opcje:

"Aktywni rodzice w pracy" – to świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom, którzy np. podpiszą umowę z babcią, dziadkiem, nianią lub inną osobą do opieki nad dzieckiem.

– to świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom, którzy np. podpiszą umowę z babcią, dziadkiem, nianią lub inną osobą do opieki nad dzieckiem. "Aktywnie w żłobku" – to dofinansowanie w kwocie do 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica, ale na konto placówki.

– to dofinansowanie w kwocie do 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica, ale na konto placówki. "Aktywnie w domu" – to 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy decydują się zostać z dzieckiem w domu. To świadczenie zastąpiło dawny Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jest przeznaczone dla tych, którzy nie korzystają z dwóch pozostałych opcji.

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