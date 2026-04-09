Kiedy Santander Bank Polska zmieni się w Erste Bank Polska?

Wielka zmiana w polskiej bankowości staje się faktem. Santander Bank Polska formalnie rozpocznie proces zmiany szyldu na Erste Bank Polska już w ostatni weekend kwietnia, czyli w dniach 24-26 kwietnia. To kolejny, bardzo widoczny etap integracji z austriacką Erste Group, która od 9 stycznia jest głównym akcjonariuszem banku po sfinalizowaniu transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI.

Zanim jednak bank mógł podać konkretną datę, musiał przejść formalną ścieżkę. Zgody na zmianę nazwy udzieliła już Komisja Nadzoru Finansowego, a pod koniec stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy przegłosowało nową firmę. Teraz operacja wchodzi w decydującą fazę. Santander rebranding to przedsięwzięcie o ogromnej skali, które obejmie około 485 placówek i blisko 1,4 tysiąca bankomatów w całej Polsce.

Pierwsze zmiany są już zresztą widoczne. W oddziałach i materiałach marketingowych od kilku tygodni pojawiają się niebieskie akcenty kolorystyczne, nawiązujące do barw Erste Group, a bank w komunikacji posługuje się hasłem „Zmieniamy się w Erste Bank Polska".

Co zmiana nazwy banku oznacza dla klientów?

Dla milionów Polaków korzystających z usług banku kluczowe jest pytanie: co w praktyce oznacza ta zmiana? Bank uspokaja – operacja została zaplanowana tak, by była jak najmniej odczuwalna dla użytkowników. Najważniejsza informacja dla klientów jest taka, że ta zmiana nazwy banku nie wymaga od nich absolutnie żadnych działań. Wszystkie dotychczasowe umowy, zarówno kredytowe, jak i depozytowe, pozostają w mocy. Nie zmieniają się również numery rachunków bankowych, numery kart, kody PIN ani numer infolinii.

Wszystkie karty płatnicze z logo Santander będą aktywne aż do upływu ich daty ważności. Dopiero po tym terminie bank wyda nowe, już z logo Erste Bank Polska. Zmieni się natomiast cała warstwa wizualna. Poza nowym logo na placówkach i bankomatach, zmieni się adres strony internetowej na www.erste.pl. Aplikacja mobilna dla klientów indywidualnych będzie się nazywać po prostu Erste.

Bank bardzo mocno podkreśla też kwestie bezpieczeństwa. W związku z tak dużą i medialną operacją mogą nasilić się próby oszustw, na przykład metodą phishingową. Dlatego Santander przypomina, że nigdy nie prosi i nie będzie prosił klientów o podawanie haseł, kodów PIN czy o instalowanie na telefonach lub komputerach jakichkolwiek dodatkowych aplikacji.

Ile kosztuje rebranding Santandera?

Zmiana marki na taką skalę to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie logistyczne. Bank musi wymienić szyldy w setkach placówek, okleić tysiące bankomatów, a także przygotować i wydrukować miliony nowych materiałów informacyjnych i reklamowych. Jak wynika z oficjalnych prezentacji banku, koszty są znaczące.

Szacowany wpływ kosztów, jakie wygeneruje Santander rebranding, na wynik finansowy banku w 2026 roku to około 250 mln zł. Już w czwartym kwartale 2025 roku koszty związane z integracją sięgnęły 72 mln zł. Sama Erste Group, czyli nowy właściciel, oszacowała pozostałe koszty integracji na poziomie całej grupy na 180 mln euro brutto, z czego większość zostanie zaksięgowana właśnie w bieżącym roku. Mimo to Peter Bosek, prezes Erste Group, jest przekonany, że potencjał synergii i korzyści wynikające z efektu skali w pełni zrekompensują te jednorazowe nakłady.

Źródło: Bankier.pl

