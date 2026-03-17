Santander ukarany przez KNF. Bank musi zapłacić 21 mln zł

Dariusz Brzostek
2026-03-17 11:50

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Santander Bank Polska kary finansowe, które dotyczą łącznie ośmiu spraw. Są wśród nich m.in. wykonywanie określonych zleceń na rachunkach klientów, współpraca z nieuprawnionymi podmiotami, czy zawieranie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Za te nieprawidłowości bank musi zapłacić ponad 21 mln zł.

Autor: Mozco

Czy popularne powiedzenie „pewne jak w banku” coraz bardziej traci na znaczeniu w oczach wielu klientów? Okazuje się, że coś jest na rzeczy, bowiem kolejny bank został ukarany finansowo, tym razem przez Komisję Nadzoru Finansowego. Decyzja KNF została wydana 4 marca 2026 roku. Zdaniem inspektorów, dotyczy ona szeregu naruszeń przepisów, które regulują działalność banków oraz świadczenie usług inwestycyjnych. Część sankcji została nałożona za brak pełnej informacji o kosztach transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Łącznie nałożono na bank 8 różnych kar w łącznej wysokości 21,1 mln zł

Kary finansowe za liczne nieprawidłowości 

Jak informuje KNF w oświadczeniu, najwyższa sankcja jaką musi zapłacić Santander Bank Polska wynosi 7 mln zł. Dotyczy ona wykonywania zleceń klientów na rachunek klienta związanych z mechanizmem „oprocentowanie nie wyższe niż”. Instytucja finansowa stosowała ten proceder w latach 2021-2023. 

Kolejna kara wyniosła 4 mln zł. Na tyle inspektorzy ukarali bank za współpracę z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi, które miały miejsce od 22 października 2018 roku do 26 lutego 2021 roku. Z kolei za zawieranie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe nałożono sankcję w wysokości 1 mln zł. Ten proceder bank stosował od 25 października 2018 roku do 28 listopada 2019 roku. 

Mimo, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest prawomocna, to przedstawiciele Santandera poinformowali w oświadczeniu, że bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej. 

Coraz więcej sankcji nakładanych na banki 

To nie pierwsza kara, jaką w ostatnich miesiącach nałożono na banki za liczne nieprawidłowości. W styczniu 2026 roku prezes UOKiK nałożył sankcję 80 mln zł na PKO BP. Największy polski bank stosował klauzule niedozwolone w aneksach do umów kredytu odnawialnego.

Z kolei w grudniu 2025 roku UOKiK nałożył kary na banki z grupy Pekao (Bank Pekao SA i Pekao Bank Hipoteczny) w kwocie 119 mln zł. Instytucjom finansowym zarzucono nieprawidłowości przy wakacjach kredytowych. Jak podkreślono w komunikacie banki te naruszały zbiorowe interesy konsumentów. 

