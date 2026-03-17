Czy popularne powiedzenie „pewne jak w banku” coraz bardziej traci na znaczeniu w oczach wielu klientów? Okazuje się, że coś jest na rzeczy, bowiem kolejny bank został ukarany finansowo, tym razem przez Komisję Nadzoru Finansowego. Decyzja KNF została wydana 4 marca 2026 roku. Zdaniem inspektorów, dotyczy ona szeregu naruszeń przepisów, które regulują działalność banków oraz świadczenie usług inwestycyjnych. Część sankcji została nałożona za brak pełnej informacji o kosztach transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Łącznie nałożono na bank 8 różnych kar w łącznej wysokości 21,1 mln zł.

Kary finansowe za liczne nieprawidłowości

Jak informuje KNF w oświadczeniu, najwyższa sankcja jaką musi zapłacić Santander Bank Polska wynosi 7 mln zł. Dotyczy ona wykonywania zleceń klientów na rachunek klienta związanych z mechanizmem „oprocentowanie nie wyższe niż”. Instytucja finansowa stosowała ten proceder w latach 2021-2023.

Kolejna kara wyniosła 4 mln zł. Na tyle inspektorzy ukarali bank za współpracę z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi, które miały miejsce od 22 października 2018 roku do 26 lutego 2021 roku. Z kolei za zawieranie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe nałożono sankcję w wysokości 1 mln zł. Ten proceder bank stosował od 25 października 2018 roku do 28 listopada 2019 roku.

Mimo, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest prawomocna, to przedstawiciele Santandera poinformowali w oświadczeniu, że bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej.

Coraz więcej sankcji nakładanych na banki

To nie pierwsza kara, jaką w ostatnich miesiącach nałożono na banki za liczne nieprawidłowości. W styczniu 2026 roku prezes UOKiK nałożył sankcję 80 mln zł na PKO BP. Największy polski bank stosował klauzule niedozwolone w aneksach do umów kredytu odnawialnego.

Z kolei w grudniu 2025 roku UOKiK nałożył kary na banki z grupy Pekao (Bank Pekao SA i Pekao Bank Hipoteczny) w kwocie 119 mln zł. Instytucjom finansowym zarzucono nieprawidłowości przy wakacjach kredytowych. Jak podkreślono w komunikacie banki te naruszały zbiorowe interesy konsumentów.

