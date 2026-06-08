Właściciel Biedronki przejmuje sieć supermarketów. Jest oficjalna decyzja

Co dokładnie przejmuje Jeronimo Martins?

Jak podał 5 czerwca 2026 roku portugalski portal ECO, Jeronimo Martins nie działało w pojedynkę. Firma weszła w spółkę ze swoim wieloletnim partnerem, grupą Finançor, aby wspólnie przejąć detaliczną część biznesu od Grupy Bensaude – jednego z największych holdingów na Azorach. Warto dodać, że obie firmy już wcześniej z sukcesem wprowadzały na wyspy markę Pingo Doce.

Przedmiotem transakcji jest spółka EMATER, która zarządza siedmioma placówkami handlowymi na trzech wyspach archipelagu: Terceira, Pico i São Jorge. Portfolio przejmowanych sklepów obejmuje:

4 supermarkety działające pod szyldem Guarita,

3 hurtownie typu cash & carry.

Umowa została już podpisana, a cała operacja czeka teraz na formalną zgodę ze strony portugalskiego urzędu ds. konkurencji, co jest standardową procedurą przy tego typu transakcjach.

Dlaczego ten ruch był do przewidzenia?

Przejęcie na Azorach nie jest przypadkowym ruchem, lecz starannie zaplanowanym elementem większej układanki. Prezes Jeronimo Martins, Pedro Soares dos Santos, od miesięcy publicznie komunikował, że firma aktywnie poszukuje okazji do przejęć na Półwyspie Iberyjskim. Celem było wypełnienie luk w portfolio, a na liście życzeń znajdowały się właśnie supermarkety w Hiszpanii i hurtownie cash & carry w Portugalii. Transakcja na Azorach realizuje ten drugi cel, wzmacniając pozycję grupy w segmencie hurtowym na jej rodzimym rynku.

Polska to zupełnie inny plan strategiczny

Dla polskiego klienta najważniejsza jest informacja, że ta transakcja nie zmienia strategii Jeronimo Martins dla naszego kraju. W Polsce, gdzie Biedronka jest absolutnym liderem rynku dyskontów, firma nie szuka okazji do przejęć. Potwierdza to konsekwentne dementowanie medialnych doniesień, które pojawiały się w przeszłości (m.in. podawanych w 2025 roku przez Bloomberg w kontekście sklepów Carrefour).

Strategia dla Polski opiera się na dynamicznym wzroście organicznym. Oznacza to dalsze inwestycje w otwieranie kilkudziesięciu nowych sklepów Biedronka rocznie, modernizację istniejących placówek oraz równoległy rozwój sieci drogerii Hebe. Siła finansowa grupy, która pozwala na akwizycje w Portugalii, w Polsce jest reinwestowana w umacnianie pozycji lidera i utrzymanie presji na niskie ceny.

Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL? Pytanie 1 z 12 1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony? 1980 1989 1976 Następne pytanie