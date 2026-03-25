Sebastian Mikosz odwołany ze stanowiska prezesa Poczty Polskiej. Ministerstwo potwierdza

Sara Osiecka
2026-03-25 20:07

W środę Rada Nadzorcza Poczty Polskiej podjęła decyzję o odwołaniu Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa spółki. Informację tę przekazało Ministerstwo Aktywów Państwowych, uzasadniając ją potrzebą dostosowania polityki zarządczej do celów właścicielskich oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych.

Czerwona skrzynka pocztowa z logo Poczty Polskiej na metalowym ogrodzeniu. Obok napis "Poczta" i informacja "Przesyłki listowe wyjmuje się". Symbolizuje ona zmiany w zarządzie Poczty Polskiej. Więcej o odwołaniu prezesa przeczytasz na Super Biznes.
  • Rada Nadzorcza Poczty Polskiej odwołała Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki.
  • Głównym powodem odwołania jest potrzeba dostosowania polityki zarządczej do celów właścicielskich oraz konieczność skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej Poczty Polskiej.
  • Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, że sprawna realizacja Planu Transformacji Poczty Polskiej wymaga jasnych decyzji zarządczych i skutecznego dialogu z różnymi interesariuszami.

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. odwołała Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformował o tym w komunikacie na platformie X.

- Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzje o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki - oznajmiono.

Uzasadnienie odwołania

Główne powody odwołania Sebastiana Mikosza ze stanowiska prezesa Poczty Polskiej zostały przedstawione przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

- Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki - przekazał resort.

Ministerstwo podkreśliło również znaczenie sprawnej realizacji Planu Transformacji Poczty Polskiej, wskazując na kluczowe aspekty w tym procesie.

- Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami - ogłoszono.

Decyzja ta wskazuje na dążenie do intensyfikacji działań mających na celu poprawę kondycji i pozycji rynkowej Poczty Polskiej.

POCZTA POLSKA