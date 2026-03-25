Sebastian Mikosz odwołany ze stanowiska prezesa Poczty Polskiej. Ministerstwo potwierdza

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej odwołała Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki.

Głównym powodem odwołania jest potrzeba dostosowania polityki zarządczej do celów właścicielskich oraz konieczność skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej Poczty Polskiej.

Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, że sprawna realizacja Planu Transformacji Poczty Polskiej wymaga jasnych decyzji zarządczych i skutecznego dialogu z różnymi interesariuszami.

Uzasadnienie odwołania

- Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki - przekazał resort.

- Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami - ogłoszono.

