Seniorzy mają czas tylko do 24 kwietnia. Potem urząd skarbowy zajmie emeryturę

Ile dokładnie kosztuje abonament RTV w 2026 roku i jak zaoszczędzić na płatności?

Jakie kary grożą za niepłacenie i jak działa postępowanie egzekucyjne?

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku – w tym seniorzy z niską emeryturą?

Do kiedy seniorzy i pozostali zobowiązani muszą zapłacić, by uniknąć konsekwencji?

Abonament RTV 2026 – termin płatności za kwiecień

Opłatę abonamentową RTV należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca. W kwietniu 2026 roku 25. wypada w niedzielę, dlatego ostatnim bezpiecznym dniem wpłaty jest 24 kwietnia – ostatni roboczy dzień przed ustawowym terminem.

Spóźnienie grozi naliczeniem zaległości i uruchomieniem procedury windykacyjnej.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki:

Radio – 9,50 zł miesięcznie

Telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny – 30,50 zł miesięcznie

Warto wiedzieć, że płacąc z góry za dłuższy okres, można skorzystać ze zniżki:

3 proc. – przy wpłacie za dwa miesiące

4 proc. – za trzy miesiące

5 proc. – za sześć miesięcy

10 proc. – przy jednorazowej płatności za cały rok

Przykładowo, abonament radiowo-telewizyjny za cały rok wynosi jedynie 329,40 zł zamiast 366 zł przy płatności miesięcznej.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku

Brak terminowej opłaty abonamentu RTV może skończyć się dotkliwą karą. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej stawki, czyli:

285 zł – dla posiadaczy wyłącznie radia

915 zł – dla posiadaczy telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma tylko 7 dni na uregulowanie należności lub dostarczenie dokumentów potwierdzających zwolnienie z opłat. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę za abonament RTV?

Tak – i robi to w praktyce. Gdy dług zostanie przekazany do urzędu skarbowego, ten może prowadzić egzekucję z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków na rachunku bankowym,

zwrotu nadpłaconego podatku.

Egzekucja może być przeprowadzona bez zgody dłużnika. W przypadku emerytur i rent obowiązują ustawowe limity kwoty wolnej od zajęcia, jednak potrącenia są realnym zagrożeniem dla seniorów zalegających z płatnościami.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV są zwolnione m.in.:

seniorzy po 75. roku życia

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

osoby całkowicie niezdolne do pracy

osoby całkowicie głuche lub niewidome (ostrość wzroku poniżej 15 proc.)

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne

osoby korzystające z pomocy społecznej

osoby zarejestrowane jako bezrobotne

emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem (szczegóły poniżej)

Seniorzy z emeryturą do 4451,78 zł są zwolnieni z abonamentu RTV

W 2026 roku próg dochodowy uprawniający do zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów został podwyższony. Zwolnienie przysługuje osobom po 60. roku życia, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci pobierający świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Dla porównania – w 2025 roku limit wynosił 4090,86 zł brutto.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce Poczty Polskiej – operatora poboru abonamentu RTV. Zwolnienie nie następuje automatycznie.

Kontrole abonamentu RTV – kto i jak sprawdza?

Kontrolę opłacania abonamentu RTV prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich ograniczoną liczbę, częściej sprawdzane są firmy i instytucje niż prywatne mieszkania.

Ważne: kontroler nie ma prawa wejść do lokalu bez zgody właściciela. Może jednak poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wręczyć wezwanie do zapłaty zaległości.

I choć wielokrotnie zapowiadano likwidację abonamentu RTV, to nadal muszą go płacić wszystkie osoby z zarejestrowanymi odbiornikami telewizyjnymi, bądź radiowymi.

Podstawa prawna: Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) oraz Rozporządzenia KRRiT z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2026 (Dz.U. 2025 poz. 885).

Politechnika Lubelska pokazała stare sprzęty RTV