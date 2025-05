Seniorzy odwracają się od dodatków emerytalnych

Polscy seniorzy coraz częściej rezygnują z dodatkowych świadczeń emerytalnych, takich jak trzynaste i czternaste emerytury wypłacane przez ZUS. Powód? Wolą pracować i korzystać z PIT-0, który zwalnia ich dochody z podatku. Rząd Donalda Tuska w oficjalnym dokumencie zachwala reformę wprowadzoną za czasów PiS, która sprawiła, że coraz więcej seniorów jest aktywnych zawodowo - informuje "Fakt". Część emerytów do dalszej pracy skłania zerowe opodatkowanie dochodów. Wybór tzw. PIT-0 może być bowiem bardziej opłacalny niż jednorazowe dodatki.

Zachęty do dłuższej pracy

Rząd szuka zachęt do dłuższej pracy. Podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę było jednym z kamieni milowych, jakie zapisano w Krajowym Planie Odbudowy. W przyjętym przed majówką sprawozdaniu z wdrażania "Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028", rząd przyznał, że kamień został zrealizowany - informuje "Fakt".

Ulga z rozliczenia PIT-0 dla seniorów została wprowadzona przez Polski Ład. Zwalnia ona dochody seniorów do 85 tys. zł rocznie z podatku dochodowego. Korzystając z tej ulgi seniorzy mogą zyskać więcej niż z dodatków. Przykładowo, osoba zarabiająca 4,3 tys. zł brutto może uzyskać ulgę o wartości 1380 zł w ciągu roku. To jednak wciąż mniej niż liczone razem trzynastka i czternastka (2814 zł). Dlatego seniorzy coraz chętniej wybierają zwolnienie z podatku, bo zysk przekracza to, co mogą dostać z trzynastek i czternastek. Bo o ile jeszcze trzynastki dostają wszyscy seniorzy, o tyle czternastki trafiają tylko do osób z niższymi świadczeniem.

Rząd podkreśla, że nie ma powodów, by teraz zmieniać wiek emerytalny. "Obecny wiek emerytalny gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, z tego powodu powinien on dalej wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Aktywność zawodowa po jego przekroczeniu musi być zawsze elementem decyzji indywidualnej seniora" - czytamy w dokumencie.

Coraz więcej emerytów wraca do pracy

Także dane ZUS potwierdzają, że coraz więcej emerytów decyduje się na powrót do aktywności zawodowej. Pod koniec 2024 roku dorabiało 872,6 tys. osób z przyznanym prawem do emerytury, a wśród nich przeważają kobiety. Największy odsetek emerytów wraca do pracy w województwach mazowieckim i śląskim. Większość z tej grupy stanowią kobiety - 58,1 proc. Przeciętny wiek emerytek, które powróciły do pracy, wynosi 66,3 roku, podczas gdy dla mężczyzn jest to 69,2 roku.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie

Pieniądze to nie wszystko - Czy Zielony Ład to szaleństwo? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.