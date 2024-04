Sensacyjne odkrycie w Polsce! Odkryto spore złoża uranu

W Polsce odkryto złoża uranu

Już w 2021 roku Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria złożyła wniosek do resortu klimatu i środowisku o pozwolenie na poszukiwanie złóż uranu. Firma otrzymała koncesję i zaczęła poszukiwania, które zakończyły się sukcesem, bo 23 kwietnia 2024 roku poinformowano o znalezieniu złoża w woj. świętokrzyskim.

Poszukiwania były prowadzone na bazie dokumentów z Narodowego Archiwum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w Warszawie, w którym zachowała się dokumentacja z radzieckim programem jądrowym. W latach 50' XX wieku w Górach Świętokrzyskich szukano rud uranu, ale nie udało się wtedy osiągnąć oczekiwanego rezultatu.

Z kolei Muzeum Narodowe w Kielcach przypomina, że geolodzy w 1952 roku odkryli złoże uranu w Rudkach, jako kopalinę towarzyszącą pirytom. Uran był eksploatowany przez Zakłady Przemysłowe R-1 z siedzibą w Kowarach na Dolnym Śląsku. Ruda uranowa była wydobywana od 1956 roku, a następnie wysyłana do Kowar, gdzie ją wzbogacano i wysyłano do ZSRR. Do 1968 roku wydobyto ok. 5 tys. ton rudy, czyli ok. 3-4 tony czystego uranu.

Uran będzie kluczowy przy budowie małych reaktorów SMR

Jak podkreślał prezes ŚGP Industria Szczepan Ruman po trzech latach wysiłki spółki przyniosły rezultaty. Teraz spółka poprowadzi prace, które mają określić rozmiar złoża, zawartość pierwiastków i metody jego eksploatacji.

Odkrycie jest o tyle istotne, gdyż uran jest kluczowy w tworzącym się w Polsce sektorze energetyki jądrowej. Industria współpracuje z Rolls-Royce przy inwestycjach w małe reaktory jądrowe SMR.

Industria nie chce zdradzać na razie gdzie znajduje się złoże. Z dokumentów rządowych wiemy, że do tej pory krajowe zasoby złóż uranu znajdują się w Sudetach, Górach Świętokrzyskich, oraz na Podlasiu i Warmii. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Polska ma ok. 100 tys. ton uranu naturalnego, ale zidentyfikowane zasoby wynoszą ok. 7 tys. ton uranu.

