Szalejąca drożyzna

Sezon grzewczy coraz bliżej, a ciepło w kaloryferach może być droższe

Ceny ciepła systemowego są znane, ale tylko do końca roku - zauważa w piątek "Rzeczpospolita" i zwraca uwagę, że rząd nie podjął jeszcze decyzji co do tego, czy nadal mrozić ceny.