Zapowiedź programu

W czwartek 14 grudnia 2023 roku o godz. 13.30 emisja programu "Pieniądze to nie wszystko". W czwartek 14 grudnia 2023 roku w programie "Pieniądze to nie wszystko" gościem będzie Tadeusz Białek prezes Związku Banków Polskich. W programie zostaną poruszone tematy bieżące. Kluczowe będą kwestie związane z wydatkami nowego rządu Donalda Tuska. Skąd teraz premier weźmie pieniądze na realizację swoich przedwyborczych obietnic? Program emitowany jest na kanale "Super Expressu" na You Tube.

Tadeusz Białek, prezes ZBP, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Od 2020 Wiceprezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Przewodniczący Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków. Pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej m.in. w pracach UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law). Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. Koordynator licznych prac interpretacyjnych w sektorze bankowym w zakresie nowych i zmienianych regulacji oraz projektów wdrożeniowych rozwiązań sektorowych. Wykładowca prawa bankowego i prawa nowych technologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

