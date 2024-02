Skarbówka domaga się podatku od darowizny od najbliższej rodziny! Szokująca decyzja

Podatki w Polsce

Darowizna od najbliższych nie jest opodatkowana. Pod kilkoma warunkami. Osoba obdarowana musi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pieniędzy zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego i pieniądze koniecznie należy przelać na konto obdarowanej osoby lub nadać je przekazem pocztowym. Nie ma mowy o przekazywaniu mniejszej czy nawet ogromnej kwoty w gotówce. I to jeszcze nie koniec wymogów. Jest określony czas na zgłoszenie tego faktu fiskusowi. Osoba obdarowana musi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pieniędzy zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. I tyle. Niby proste i bezproblemowe. Tymczasem okazuje się, że sytuacja się komplikuje.

Jak podaje wyborcza.biz.pl, urzędy skarbowe właśnie wydały nowe interpretacje nakazujące płacić podatek od darowizn od najbliższej rodziny. Jak to możliwe? Serwis podaje historię pani pewnej kobiety, która potrzebując pieniędzy, poprosiła o wsparcie finansowe swoją mamę. Panie wybrały się do banku, a tam transakcja wyglądała następująco: matka wypłaciła swoje pieniądze, dała je córce, a ta całą kwotę wpłaciła na swoje konto. Wszystko oczywiście monitorował pracownik banku. I tu był błąd. Młodsza z kobiet przekonana, że nie musi płacić żadnej daniny, złożyła do skarbówki formularz podatkowy SD-Z2 (uprawnia on do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn) i myślała, że sprawa jest załatwiona i żadnego podatku płacić nie musi. Tymczasem kobieta dostała pismo od fiskusa, że zwolnienie od podatku ją nie obejmuje. "Nie spełniła Pani warunków uprawiających do zwolnienia, ponieważ sama wpłaciła Pani pieniądze na swoje konto" - napisali urzędnicy. Obecność pracownika banku przy tej transakcji nie miała żadnego znaczenia. Znajomością przepisów ma wykazać się obdarowana, a nie pracownik banku, który to tylko przyjmuje i wypłaca pieniądze.

Serwis podaje jeszcze kilka podobnych przykładów. Wynika z tych wszystkich historii prosty komunikat: darowizna musi być przelana na konto bankowe osoby obdarowanej (lub przekazem pocztowym) najlepiej przez obdarowującego bezpośrednio. W przeciwnym razie mogą nastąpić kłopoty fiskalne.

Nowe kwoty wolne od podatku

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2023 zmieniły się przepisy o darowiznach. Wprowadziła je nowelizacja ustawy dotyczącej VAT, tzw. slim VAT 3. W jej wyniku wzrosły kwoty wolne od podatku od darowizn. A to oznacza, że więcej pieniędzy zostanie w naszych kieszeniach. Daninę trzeba bowiem uiścić dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. A skoro kwota wolna jest większa, to fiskus dostaje od nas mniej pieniędzy.

Zgodnie z nowymi przepisami nieopodatkowane są darowizny, które w ciągu pięciu lat nie przekroczą następujących kwot:

36 120 zł - gdy nabywca jest zaliczany do I grupy podatkowej;

27 090 zł - gdy nabywca jest zaliczany do II grupy podatkowej;

5733 zł - gdy nabywca jest zaliczany do III grupy podatkowej.

Grupa pierwsza to najbliższa rodzina, jak małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, a także teściowie, synowa, zięć. Grupa druga to dalsza rodzina, m.in. zstępni rodzeństwa, np. dzieci brata, wnuki siostry, rodzeństwo rodziców, np. ciotki, wujowie, stryjowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych, np. żona wnuka. A grupa trzecia to osoby niespokrewnione.

