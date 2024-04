Skarbówka oddaje Polakom 1700 zł! Niektórzy dostaną jeszcze więcej

Podatki w Polsce

Do końca kwietnia rozliczamy się z fiskusem. Zatem nadszedł czas wypełniania PIT-ów i wysyłania ich do urzędów skarbowych. Im szybciej podatnik wypełni lub zatwierdzi wypełniony już on-line formularz, tym szybciej dostanie zwrot podatku. A na jaki zwrot podatku można liczyć w tym roku? W minionym roku Polacy otrzymywali spore zwroty w związku z Polskim Ładem i podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. W tym roku te stawki mogą być mniejsze. Szacuje się jednak, że średnio statystyczny Polak może dostać zwrot podatku rzędu 1,7 tys. zł. Ale wiadomo, że to tylko średnio, a tak naprawę będą osoby, które dostaną o wiele więcej, ale i o wiele mniej.

Zwrot podatku dla emeryta

Na jaki zwrot podatku mogą w tym roku liczyć seniorzy? Na największe zwroty mogą liczyć seniorzy z niskimi emeryturami do ok. 2, 4 tys. zł. Państwo teraz oddaje pobrane zaliczki na PIT od trzynastek i czternastek, które zostały wypłacone w zeszłym roku. Taki zwrot może wynieść maksymalnie 420 zł.

Oprócz seniorów zwrot podatku mogą otrzymać osoby, które pracowały w zeszłym roku na kilku umowach-zlecenie i nie złożyły PIT-2. Teraz w rozliczeniu rocznym mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i zyskać nawet 3 tys. 600 zł. Szczegóły dotyczące potencjalnych zwrotów podatku dla emerytów przedstawiamy w GALERII powyżej.

Ulgi na dzieci

Duże bonusy mają ci, którzy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Niektóre odliczenia pozwalają zmniejszyć podatek nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. O jakich ulgach mowa? Jedną z popularniejszych ulg jest ulga podatkowa na dziecko, która wynosi odpowiednio: po 1 tys. 112 zł 4 gr ulgi na pierwsze i drugie dziecko, po 2 tys. i 4 gr na trzecie dziecko, 2 tys. 700 zł ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko. Rodzice z czwórką dzieci mogą odliczyć od podatku 6 tys. 924 zł i 12 gr.

Uwaga rodzice wielodzietni! Zwrot podatku związany z ulgami na dzieci może być jeszcze większy. Trzeba skorzystać z PIT 4 Plus. Rodziny, w których jest co najmniej 4 dzieci mogą nie płacić PIT do 85 tys. 528 zł rocznie przychodu (taki limit dotyczy każdego z pracujących rodziców).

