Skarbówka zablokuje konta Polakom? Wystarczy korzystać z tych stron

QUIZ PRL: Kto wtedy do szkoły chodził, musi to pamiętać! Podejmiesz wyzwanie?

ZUS zawiesza wypłaty emerytur od marca! Dotyczy to tych seniorów

Składka zdrowotna do poprawki? Tyle zapłacą przedsiębiorcy

Zmiany te, jak podkreśla Kurpiewski, mają istotne konsekwencje dla osób prowadzących sprzedaż online oraz wynajmujących pokoje na Booking.com. Od 1 lipca 2024 roku e-platformy będą zobowiązane do przekazywania organom skarbowym danych swoich użytkowników handlujących w sieci, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi raportowania użytkowników przez te platformy. Projekt ustawy, który właśnie pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wprowadza istotne zmiany w stosunku do wcześniejszych założeń. Konkretnie, zgodnie z wyjaśnieniami Kurpiewskiego, nowe przepisy wynikają z implementacji unijnej dyrektywy DAC7, mającej na celu zapobieganie wyłudzeniom podatkowym oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Nowe zapisy przewidują, że e-platformy będą prosiły swoich użytkowników o dostarczenie danych dotyczących ich działalności handlowej, a następnie przekażą te informacje organom skarbowym. Skarbówka będzie weryfikować, czy osoby sprzedające na platformach takich jak Allegro są zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wśród osób poddawanych kontroli znajdą się zarówno osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne, które mogą być obiektem analizy pod kątem ewentualnego unikania opodatkowania.

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku, ale organy skarbowe będą mogły sprawdzać również transakcje dokonane wcześniej. Konkretnie, zgodnie z projektem ustawy, e-platformy będą zobowiązane do zbierania danych od swoich użytkowników także za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Dlatego osoby, które prowadziły sprzedaż w internecie w tym okresie, muszą liczyć się z możliwością przekazania swoich danych do urzędu skarbowego.

Jeśli chodzi o platformy takie jak Amazon czy Vinted, będą miały czas do 31 grudnia 2024 roku na "dopełnienie procedur należytej staranności", czyli ustalenie szczegółów dotyczących zbierania danych od swoich użytkowników. Natomiast konkretne raporty o sprzedających będą musiały zostać przekazane organom skarbowym do 31 stycznia 2025 roku.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej