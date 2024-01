Sklepy Biedronki czynne jeszcze dłużej. Nie uwierzysz do której

Brak podwyżki 500 plus do 800 plus! Polacy są w szoku! Co się dzieje?

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, w tym roku przypada w sobotę, ale ustawowo jest to dzień, w którym sklepy są nieczynne. Podobnie będzie w niedzielę 7 stycznia – wtedy też obowiązuje zakaz handlu. Aby klienci mogli bez pośpiechu przygotować się do świętowania, Biedronka nie tylko postanowiła wydłużyć pracę niemal wszystkich swoich sklepów, ale także zdecydowała, że w dniach 3-5 stycznia, czyli w środę, czwartek i piątek, po raz pierwszy, większość placówek będzie czynna, aż do godz. 23.30. Po weekendzie sklepy sieci Biedronka zostaną otwarte w poniedziałek 8 stycznia, większość o godz. 6.00.

- W zależności od dnia tygodnia co najmniej do godz. 23.30 będzie czynnych od 2,9 tys. do 3,1 tys. sklepów sieci Biedronka na terenie całego kraju. Najwięcej placówek będzie w tym trybie pracowało tuż przed weekendem, czyli w piątek 5.01. To już trzecia akcja wydłużania godzin otwarcia sklepów w ostatnich tygodniach. Podobne miały miejsce, jak zawsze dla wygody klientów, przed świętami Bożego Narodzenia oraz przez Sylwestrem i Nowym Rokiem. - Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Mega promocje w Biedronce

Mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. z kartą Moja Biedronka będzie kosztowało tylko 2,39 zł za 1l, czyli taniej o 31 % (przy zakupie 6) a z aplikacją Biedronka tylko 1,99 zł czyli 42 proc. taniej (przy zakupie 6). Masło ekstra Mleczna Dolina będzie dostępne za 3,49 zł z kartą MB lub aplikacją (przy zakupie 2, drugi produkt tańszy o 82 proc.), ser żółty gouda i podlaski Światowid kupimy za 5,99 zł za opakowanie 300 g, a przy zakupie oleju rzepakowego lub słonecznikowego 1 kg cukru białego otrzymamy gratis (z karta MB lub aplikacją). Każda kawa ziarnista Jacobs z kolei z kartą MB lub aplikacją będzie dostępna aż 25 proc. taniej.

Dodatkowo w czwartek i piątek 4-5.01 w godzinach 20.00-23.30 klienci będą mogli nabyć wiele produktów w promocjach 1+1, 2+2 i 6+6 w ramach rabato-godzin. Dzięki temu zaoszczędzą m.in. na maśle, polędwicy sopockiej, tabletkach i kapsułkach do zmywarki oraz płynie do wc.

