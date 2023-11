Sklepy znikają na potęgę! Ile jest sklepów w Polsce?

Ile jest sklepów w Polsce?

W 2022 roku liczba sklepów w Polsce spadła o 1,6 proc. rdr, czyli o 5,1 tys. do ok. 326 tys. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wzrost liczby sklepów zaobserwowano w trzech branżach:

* ogólnospożywczej - o 6,5 tys. sklepów (10,0 proc.),

* z pojazdami mechanicznymi - o 1,7 tys. sklepów (7,7 proc.),

* branży owocowo-warzywnej - o 28 sklepów (0,5 proc.).

- "W branży ogólnospożywczej sklepów przybyło o 10 proc., nie jest to więc zły wynik" - mówi Interii Biznes Maciej Ptaszyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu. Jak podkreśla, jeżeli już mówimy o tym, że w Polsce jakichś sklepów spożywczych ubywa, to są to przeważnie placówki niezintegrowane. - Ubywa sklepów niezrzeszonych w grupach zakupowych czy tych nie działających w modelach franczyzowych, które to mechanizmy umożliwiają nawiązanie walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów – wyjaśnia ekspert

Handel w sieci wygrywa ze specjalistycznymi sklepami

GUS poinformował również, że liczba sklepów zmniejszyła się w takich kategoriach jak sklepy z wyrobami odzieżowymi - spadek o 2,5 tys. sklepów (7,1 proc.); sklepy z wyrobami włókienniczymi - tu liczba placówek zmniejszyła się o 0,6 tys. (14,4 proc.), a także w kategorii sklepy z meblami, sprzętem oświetleniowym i pozostałymi artykułami użytku domowego oraz w kategorii księgarnie i artykuły piśmienne - w obu przypadkach liczba placówek zmniejszyła się o ok. 0,5 tys. sklepów. Spadek liczby sklepów z wyrobami odzieżowymi, włókienniczymi, meblami i artykułami użytku domowego to wynik przesunięcia sprzedaży do platform internetowych typu marketplace, oferujących w jednym miejscu towary wielu sprzedawców – pisze biznes.interia.pl.

Dyskonty rosną w siłę

Według GUS, w 2022 roku odnotowano wzrost łącznej liczby supermarketów i hipermarketów w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,4 proc. GUS precyzuje, że supermarkety to sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 2499 m2 prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykuły nieżywnościowe częstego zakupu. To kryterium powierzchniowe spełniają również dyskonty. Prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński podkreśla w rozmowie z Interią Biznes niewątpliwy wzrost liczby dyskontów w Polsce, ale jednocześnie zwraca uwagę na znikomy przyrost liczby hipermarketów. Biedronka w 2022 r. otworzyła 145 sklepów netto , Lidl - około 100, a Dino uruchomiło w ubiegłym roku aż 344 nowe sklepy.

