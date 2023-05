Our Future Forum startuje już 12 maja. To już V edycja konferencji

H&M zamyka 100 sklepów stacjonarnych

H&M to druga co do wielkości grupa odzieżowa na świecie, po hiszpańskim Inditeksie. Marka jest w Polsce bardzo popularna. Znajdziemy ją w prawie każdej galerii handlowej. Możemy tam kupić modne ubrania za niewielkie pieniądze w stosunku do jakości towaru. Szwedzki gigant już od kilku lat stopniowo zamyka swoje placówki. Problemy marki wynikają z faktu wzrostu sprzedaży w sieci i spadkiem obrotów w sklepach stacjonarnych. W sumie na świecie zamknięto już kilkaset placówek H&M, a w planach są kolejne. Tym razem zamknięte mają zostać sklepy w Niemczech. Jak podaje portal polskiobserwator.de liczba sklepów H&M w Niemczech spada już od 2019 roku. Obecnie sieć ma tam 430 placówki, ale jeszcze w tym roku część z nich zostanie zamknięta. W listopadzie 2022 H&M ogłosił, że około 100 sklepów na całym świecie ma zostać zamkniętych, a pracę może stracić nawet 1500 osób.

H&M. Co ze sklepami w Polsce?

H&M ma obecnie w Polsce około 200 sklepów. Sprzedaż szwedzkiego giganta za 2022 rok w naszym kraju wyniosła 1 615 mln koron szwedzkich, czyli o 2 proc. więcej rok do roku. Na ten moment brak informacji, czy sklepy H&M w Polsce mają zostać zamknięte. Sieć nie ukrywa jednak, że pandemia zmieniła zasady robienia zakupów i stawiają obecnie przede wszystkim na rozwój online.

