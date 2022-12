i Autor: Canva

Finanse

Urzędnicy wchodzą Polakom na konta bankowe! Zyskali nowe uprawnienia

Sejmowa komisja finansów wprowadziła we wtorek poprawki do projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Projekt ustawy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Służby dowiedzą się o rachunku w banku, ale nie o zgromadzonych na nim pieniądzach. Wszystko po to, aby sprawniej ścigać przestępców.