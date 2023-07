Spór o płacę minimalną 2024. Rząd daje 700 zł podwyżki. Związkowcy: to za mało!

Wiceminister Marcin Ociepa: Proces wstępowania Ukrainy do NATO już trwa

Płaca minimalna wynosi obecnie 3,6 tys. zł brutto (2780 zł netto/na rękę). Jest to kwota już po dwóch podwyżkach spowodowanych rekordową inflacją. Jak podaje "Fakt" wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku sytuacja będzie podobna i będzie można spodziewać się dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej (1 stycznia i 1 lipca).

Dziennik podkreśla, że ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 4242 zł brutto/ 3222 zł netto, a od 1 lipca 2024 roku już 4300 zł brutto/3261 zł netto. Dziennik podaje, że związkowcy z OPZZ jednak uważają, że te kwoty są zbyt niskie, a rząd zaniża płacę minimalną i nieprawidłowo ją oblicza, nie biorąc pod uwagę wzrostu produktu krajowego brutto.

OPZZ zwraca uwagę na fakt, że gdyby płacę minimalną obliczać zgodnie z ich propozycją, to od 1 stycznia najniższa krajowa pensja powinna wynieść 4,3 tys. zł brutto (3261 zł netto), a od 1 lipca - 4540 zł brutto (3425 zł netto).

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego nie doszło do porozumienia w sprawie podwyżki płacy minimalnej, decyzję dotyczącą najniższej krajowej płacy podejmie teraz rząd. Ma na to czas do 15 września.

