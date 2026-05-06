Termin na 800 plus minął 30 kwietnia. Co z ciągłością wypłat w czerwcu?

Z końcem kwietnia upłynął kluczowy termin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres, który potrwa od czerwca 2026 do maja 2027 roku. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory wpłynęło ponad 3,5 miliona wniosków, obejmujących prawie 5 milionów dzieci. Mimo to wiele osób mogło nie zdążyć, przez co teraz z niepokojem zastanawia się, co dalej z ciągłością wypłat tych ważnych pieniędzy na dziecko.

Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty do 30 kwietnia, mogą spać spokojnie – mają zagwarantowaną ciągłość świadczenia, a pierwsza wypłata na nowy okres trafi na ich konta najpóźniej do końca czerwca. Jak podkreśla ZUS, dotrzymanie tego terminu było kluczowe dla zachowania płynności finansowej w domowym budżecie. Na szczęście, niewielkie spóźnienie nie oznacza automatycznej utraty pieniędzy, choć może wiązać się z chwilową przerwą w ich otrzymywaniu.

Spóźniony wniosek o 800 plus? Złóż go do tej daty, by nie stracić pieniędzy

Dla tych, którzy przegapili kwietniowy termin, jeszcze nic straconego, ale warto się pospieszyć. Kluczową datą graniczną, o której trzeba pamiętać, jest 30 czerwca. Zgodnie z informacjami ZUS, złożenie wniosku w maju lub czerwcu nadal gwarantuje otrzymanie świadczenia za czerwiec. Należy jednak przygotować się na to, że pieniądze mogą wpłynąć z opóźnieniem, wraz z wyrównaniem w kolejnym miesiącu. To ważna informacja dla osób śledzących terminy 800 plus. Niestety, jeśli wniosek trafi do urzędu po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca, w którym go złożono, bez szansy na wyrównanie za czerwiec.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus? Dostępne tylko metody online

Wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy można składać wyłącznie drogą elektroniczną, co dla wielu osób jest sporym ułatwieniem. Najpopularniejszym sposobem jest skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub z dedykowanej aplikacji mobilnej mZUS. Alternatywnie, wniosek 800 plus online można również wysłać za pośrednictwem portalu Emp@tia lub poprzez system bankowości elektronicznej swojego banku. Warto mocno podkreślić, że nie ma już możliwości składania dokumentów w formie papierowej. Dlatego w razie jakichkolwiek problemów dobrym pomysłem może być poproszenie o pomoc kogoś z rodziny lub udanie się do najbliższej placówki ZUS, gdzie pracownicy z pewnością pomogą przejść przez cały proces.

800 plus dla cudzoziemców. Nowy wymóg pracy i nauki w polskiej szkole

Wraz z nowym okresem świadczeniowym ZUS wprowadza istotne zmiany w zasadach przyznawania 800 plus dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Od 1 lutego 2026 roku nowe wymogi objęły już obywateli Ukrainy ze statusem UKR, a od 1 czerwca tego roku obejmą również pozostałych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Kluczowym warunkiem, od którego zależeć będzie przyznanie świadczenia, staje się aktywność zawodowa rodzica lub opiekuna.

Zgodnie z nowymi regulacjami, warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby dziecko w wieku szkolnym uczyło się w polskiej placówce, a jego rodzic lub opiekun był aktywny zawodowo. Wspomniane zasady nie dotyczą dzieci poniżej 6. roku życia. Dodatkowo, zarówno dorosły, jak i dziecko muszą zamieszkiwać na terenie Polski. Co bardzo ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że te zmiany nie mają żadnego wpływu na obywateli Polski oraz obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.

