Dominacja pełnoetatowego zatrudnienia w Polsce jest kluczową przyczyną, dla której nasi rodacy spędzają w pracy więcej czasu niż średnia europejska.

Polacy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Pierwsze miejsce może zaskoczyć

Pierwsze miejsce jest zaskakujące. Zgodnie danymi Eurostatu za 2025 r. to Grecy są najbardziej zapracowanym narodem w Europie. Średnio Grek spędza w pracy 39,6 godziny tygodniowo. Tuż za nimi są Polacy z wynikiem 38,7 godziny tygodniowo. To spadek w porównaniu do roku 2024, gdzie statystyki wskazywały na 38,9 godzin pracy. Mimo spadku to nadal grubo powyżej europejskiej średniej, która wyniosła 35,9 godziny.

Kto w Europie pracuje najmniej? W tych krajach ludzie się nie przepracowują

Spośród państw o najkrótszym tygodniowy czasie pracy prym wiodła Holandia (31,9 godziny), zaś drugie miejsce dzielą Dania oraz Niemcy (po 33,9 godziny). Podium zamknęła Austria (34 godziny).

Skąd takie rozbieżności? Urzędnicy podczas zbierania danych biorą pod uwagę rodzaj zatrudnienie przeważający w danym kraju oraz ustawowy czas pracy. W Polsce najczęstszą formą pozostaje zatrudnienie na pełen etat, którego wymiar to 40 godzin pracy tygodniowo.

Blisko połowa pracujących Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a niemal 30 proc. czuje się przepracowanych. Jednocześnie po pracy średnio 2 godziny i 15 minut przeznaczają na zajmowanie się domem, a 38 minut na opiekę nad domownikami. Szczególnie obowiązkami opiekuńczymi obciążone są kobiety.