Przygotowania do Wszystkich Świętych bywają trudne, dlatego samorządy oferują wsparcie.

W Kaliszu i Poznaniu dostępna jest bezpłatna pomoc w sprzątaniu nagrobków.

Dodatkowo, w pięciu miastach uruchomiono darmowe meleksy, ułatwiające poruszanie się po cmentarzach.

Sprawdź, czy spełniasz kryteria wiekowe lub zdrowotne i nie przegap kluczowych terminów, aby skorzystać z tej cennej pomocy!

Przed 1 listopada na cmentarzach zaczyna się gorący okres. Trzeba umyć nagrobki, usunąć stare znicze, pozbyć się liści i uporządkować otoczenie grobu. Dla seniorów i osób z ograniczoną sprawnością ruchową takie przygotowania mogą być sporym wyzwaniem. Tymczasem w niektórych polskich miastach można liczyć na bezpłatne sprzątanie grobów, a nawet darmowy transport po cmentarnych alejkach.

Z udogodnień skorzystają między innymi mieszkańcy Kalisza i Poznania, gdzie samorządy oferują pomoc w porządkowaniu nagrobków. Z kolei w pięciu miastach zaplanowano bezpłatne przejazdy meleksami. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie usługi są dostępne dla każdego. Znaczenie mają wiek, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, a czasem również lokalizacja grobu.

Kalisz posprząta groby za darmo. Trzeba spełnić jeden warunek

W Kaliszu bezpłatne sprzątanie nagrobków odbywa się od 26 do 30 października 2026 roku. Jak informuje „Życie Kalisza”, z takiej pomocy mogą skorzystać osoby, które ukończyły 80 lat, a także osoby z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku.

Warunkiem jest pochowanie bliskiej osoby na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Aby zgłosić chęć skorzystania z usługi, należy skontaktować się z Biurem Cmentarza Komunalnego. Można to zrobić osobiście w dni powszednie w godzinach 8:00–16:00 lub telefonicznie pod numerem 62 767 16 80.

Miasto przygotowało również ułatwienie dla odwiedzających groby. Od 29 października do 1 listopada w godzinach 8:00–16:00 główną aleją cmentarza będzie kursował darmowy meleks. Dzięki temu osoby, dla których pokonanie dłuższego dystansu jest problemem, będą mogły łatwiej dotrzeć w pobliże miejsca pochówku bliskich.

Poznań oferuje darmowe sprzątanie grobów przez cały rok

W Poznaniu pomoc w porządkowaniu nagrobków nie kończy się wraz ze Wszystkimi Świętymi. Usługa jest realizowana przez cały rok na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie.

Obowiązują jednak konkretne kryteria. Z bezpłatnego sprzątania mogą skorzystać osoby, które ukończyły 80 lat, mieszkają w Poznaniu i rozliczają w nim podatki. Muszą przy tym prowadzić jednoosobowe gospodarstwo domowe albo mieszkać z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Pomoc przewidziano również dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługa przysługuje raz w roku i obejmuje jeden nagrobek. W jej ramach wykonywane są następujące prace:

mycie nagrobka, tablicy i krzyża,

usuwanie starych kwiatów i wypalonych zniczy,

usuwanie chwastów w promieniu do 15 cm od nagrobka,

zbieranie liści i porządkowanie piasku wokół grobu.

Bezpłatna pomoc nie obejmuje usuwania trudnych zabrudzeń ani trwałych przebarwień kamienia.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–20:00. Osoby, które chcą skorzystać z usługi jeszcze przed 1 listopada, powinny liczyć się z możliwością oczekiwania na realizację.

Darmowe meleksy na cmentarzach. Sprawdź miasta i godziny kursowania

Niektóre nekropolie są tak rozległe, że dotarcie do grobu wymaga długiego spaceru. Dlatego przed Wszystkimi Świętymi samorządy organizują specjalny transport, przeznaczony przede wszystkim dla seniorów i osób mających trudności z poruszaniem się.

Bezpłatne meleksy będą kursować na cmentarzach w pięciu miastach:

Gliwice – Cmentarz Centralny i Cmentarz Lipowy, od 26 do 30 października, w godzinach 8:00–15:00.

– Cmentarz Centralny i Cmentarz Lipowy, od 26 do 30 października, w godzinach 8:00–15:00. Kołobrzeg – Cmentarz Komunalny, 28, 29 i 30 października, w godzinach 8:00–16:00.

– Cmentarz Komunalny, 28, 29 i 30 października, w godzinach 8:00–16:00. Rzeszów – Cmentarz Wilkowyja, 30 i 31 października, w godzinach 10:00–16:00. Kursy odbywają się mniej więcej co 15 minut.

– Cmentarz Wilkowyja, 30 i 31 października, w godzinach 10:00–16:00. Kursy odbywają się mniej więcej co 15 minut. Płock – Cmentarz Komunalny przy ul. Bielskiej, od wtorku do soboty, w godzinach 10:00–15:00. Dwa meleksy kursują mniej więcej co pół godziny.

– Cmentarz Komunalny przy ul. Bielskiej, od wtorku do soboty, w godzinach 10:00–15:00. Dwa meleksy kursują mniej więcej co pół godziny. Kalisz – Cmentarz Komunalny, od 29 października do 1 listopada, w godzinach 8:00–16:00.

Uwaga na terminy! W Gliwicach meleksy nie będą kursowały 31 października ani 1 listopada. Powodem jest wzmożony ruch pieszych na cmentarnych alejkach. W pozostałych miastach również warto zaplanować wizytę z uwzględnieniem harmonogramu, ponieważ nie wszędzie bezpłatny transport będzie dostępny w samo Wszystkich Świętych.

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