Sprzedaje 700 tys. kaw miesięcznie. Ujawnia dlaczego Polsce jest droższa niż we Włoszech

Program Biznes Klasa na Money.pl to inicjatywa prowadzona na platformie YouTube, w której redaktor naczelny Money.pl, Łukasz Kijek, przeprowadza wywiady z prezesami największych firm, rozmawiając z nimi o różnych aspektach ich życia, biznesu, zarobkach i innych interesujących kwestiach. Gościem pierwszego odcinka był Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero, znanej sieci kawiarni w Polsce.

Ringer został zapytany o cenę kawy w Polsce i dlaczego bywa ona wyższa niż we Włoszech, gdzie filiżanka kawy kosztuje zaledwie 1,5 euro. Jego odpowiedź rzuciła nowe światło na tę kwestię. Włosi mają specyficzną kulturę picia kawy, często sięgając po espresso po posiłku, a kawę z mlekiem pija tylko rano. Również nie siedzą długo w kawiarniach, co odróżnia ich od polskich klientów.

Gigantyczna ilość sprzedanej kawy

Ringer wyjaśnia również, że Green Caffe Nero osiąga najlepsze wyniki w październiku i marcu, choć nie jest pewny, dlaczego te miesiące są takie dochodowe. Ponadto zdradza, że sieć sprzedaje około 700 tys. kaw miesięcznie w 76 swoich lokalizacjach oraz 200 tys. kanapek. Na pytanie, na czym zarabiają lepiej, czy to na kanapkach czy kawie, odpowiedział jednoznacznie: "Na kawie."

W programie Biznes Klasa na Money.pl Adam Ringer omawia również koszty prowadzenia kawiarni oraz marżę na jednej kawie. Całą rozmowę można obejrzeć na kanale Biznes Klasa na YouTube. Portal zachęca do subskrybowania kanału i zostawiania komentarzy, a nowy odcinek programu jest już dostępny każdej kolejnej niedzieli.

Ringer podkreśla również, że Green Caffe Nero buduje obecnie większe lokale, o powierzchni około 200 metrów kwadratowych, w porównaniu do początkowych 70 metrów. Jest to związane z tym, że klienci często zostają w kawiarniach, co wiąże się z wyższymi kosztami najmu. Jednak lokalizacja jest kluczowa, ponieważ kawiarnie muszą być w miejscach o dużym ruchu i liczbie mieszkańców. To odmienna kultura konsumpcji niż we Włoszech czy Wiedniu, gdzie kawa ma inny charakter i nie jest zazwyczaj tańsza niż w Polsce.

