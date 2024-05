Stać cię na wcześniejszą spłatę kredytu? Możesz odzyskać prowizję!

Co dalej ze stopami procentowymi? Jutro posiedzenie RPP

Podpisując umowę kredytową, załączony jest do niej harmonogram spłat. Dotyczy to zarówno pożyczek konsumpcyjnych, z krótkim czasem spłaty, jak i kredytów hipotecznych zaciąganych na lata. Jeśli zdecydujemy się na spłatę wcześniej, należy nam się zwrot prowizji, oczywiście nie całkowitej, ale proporcjonalnej do skróconego czasu spłaty.

Jak zauważa bankier.pl, jeszcze kilka lat temu prawo nie było zbyt przychylne w kwestii wcześniejszych spłat kredytu i prowizja była kosztem stałym, niezależnie od tego, czy spłaciliśmy kredyt wcześniej. Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku wynika, że kredytobiorcy mają prawo do proporcjonalnego zwrotu wszystkich kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Ile i jak odzyskać część prowizji z kredytu

Przede wszystkim, wiele zależy od naszej umowy z bankiem. Czasami instytucje finansowe zawierają w umowach zabezpieczenie swoich interesów, poprzez dodatkowe koszty wcześniejszej spłaty. Niemniej, o proporcjonalny zwrot prowizji możemy ubiegać się w bankach, SKOK-ach i wszystkich instytucjach udzielających wsparcia finansowego. Jak pisze bankier.pl, z orzeczenia TSUE wynika, że dotyczy to także firm udzielających chwilówek, czy pożyczek ratalnych.

Aby odzyskać pieniądze, należy złożyć wniosek do banku, w którym musimy zawrzeć nazwę instytucji finansowej od której pożyczyliśmy pieniądze, nasze dane osobowe, numer umowy kredytowej, wyliczoną kwotę zwrotu, uzasadnienie i numer konta, na które chcemy otrzymać zwrot. Warto na końcu powołać się na odpowiednie przepisy, kolejne art. 39 i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Wysokość zwrotu można policzyć biorąc z naszej umowy kredytowej wysokość wszystkich przewidzianych kosztów, a później podzielić ją przez liczbę dni jej obowiązywania. Bankier.pl wskazuje, że istotne jest wyliczenie różnicy między datą spłaty z umowy, a terminem kiedy spłacamy przedwcześnie kredyt. Za niewykorzystany czas na spłatę należy nam się zwrot. Do wyliczenia możemy użyć także kalkulatora udostępnionego przez UOKiK pod linkiem.

Możliwość zwrotu prowizji dotyczy tylko umów kredytowych podpisanych po 17 grudnia 2011 roku, opiewających na kwotę mniejszą lub równą 255 550 zł, zaciągniętych przez osobę fizyczną i pod warunkiem, że pieniądze z kredytu nie zostały wydane na działalność gospodarczą. Ponadto jeśli spłaciliśmy kredyt do 8 lipca 2018 roku, to w ciągu 10 lat dojdzie do przedawnienia. Natomiast kredyty spłacone po tym terminie przedawniają się w sześć lat. Bieg przedawnienia liczony jest od dnia całkowitej spłaty kredytu.

W razie odrzucenia wniosku przez bank, jeśli spełniamy wszystkie warunki i uważamy, że instytucja nie miała podstaw do jego odrzucenia, możemy zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego. nie można jednak wykluczyć, że dojdzie do batalii sądowej.

