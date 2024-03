i Autor: Shutterstock, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Posiedzenie RPP

Stopy procentowe dół czy w górę? Trwają obrady RPP

Trwa dwudniowe posiedzenie RPP. Marzec to newralgiczny miesiąc, w którym pubilkowana jest projekcja inflacji, a to może rzutować na dalsze decyzje związane z wysokością stóp procentowych. Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie. Obecnie dużym znakiem zapytania pozostają działania rządu co do funkcjonowania tarcz antyinflacyjnych. To jakie rozwiązania wdroży rząd będzie miało bezpośrednie przełożenie na tempo wzrostu cen, a to z kolei na decyzje RPP.