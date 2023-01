Stopy procentowe urosną o cały punkt? Kredytobiorcy mogą pójść z torbami

Raty kredytu pójdą drastycznie w górę? Spodziewana podwyżka stóp procentowych

Według analityków Fitch Solutions RPP może zdecydować się na podwyżki podczas lutowego posiedzenia. Nie będzie to jednak skromna podwyżka, a może wynieść nawet cały punkt procentowy. Warto zaznaczyć, że choć od jakiegoś czasu mamy pewną stabilność w kontekście wzrostu stóp procentowych, to RPP jeszcze oficjalnie nie zakończyło cyklu podwyżek.

Obecnie stopy procentowe są na poziomie 6,75 proc. Podwyżka o jeden punkt procentowy mogłaby oznaczać, że w przypadku kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat przy marży 2,6 proc., rata wzrosłaby z 1847 zł miesięcznie do 1991 zł, czyli aż o 144 zł. Tutaj obliczyliśmy ile wzrosłyby raty przy potencjalnych podwyżkach RPP.

Ekonomiści się tego nie spodziewają. Dlaczego RPP może podwyższyć stopy procentowe?

Choć większość ekonomistów uważa, że stopy procentowe nie zostaną podwyższone, co zresztą zapowiadał sam Adam Glapiński, to Fitch ma jednak powody do tego, aby spodziewać się, że będzie inaczej. To właśnie w styczniu ma nastąpić peak inflacji, który może wynieść nawet 20 proc. mimo spadków w listopadzie i grudniu, co będzie związane z efektem bazy. Do tego trzeba dodać fakt zakończenia tarczy antyinflacyjnej.

Fitch zauważa również, że inflacja rośnie w skali miesiąc do miesiąca, co może przemawiać za tym, że RPP zdecyduje się na kolejną podwyżkę. Co jest jeszcze ciekawsze, agencja ratingowe zna nastawienie członków RPP do kolejnych podwyżek, a i tak jest przekonany, że podwyżki będą.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.