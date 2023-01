Ekspert: W lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.

Szokujący wskaźnik inflacji w grudniu!

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 17,3 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

W ocenie Mariusza Zielonki, odczyt inflacji na poziomie 16,6 proc. okazał się "miłą niespodzianką". Stwierdził, że na tyle niższy odczyt inflacji od oczekiwanego był możliwy przede wszystkim dzięki cenom paliw, które w ciągu miesiąca spadały "w dosyć znaczącym stopniu" oraz niższych kosztów nośników energii, przede wszystkim węgla.

Jak jednak zaznaczył, obie kategorie produktów są produktami regulowanymi – z jednej strony ceny paliw są dyktowane przez państwowego monopolistę na rynku, a ceny węgla są regulowane przez rząd. Wskazał, że "obszarem, który z kolei nie podlega regulacji jest żywność i tu miesięczne wzrosty są na stabilnym poziomie tj. 1.4 proc. więcej w stosunku do listopada". W jego opinii pokazuje to, że w lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacyjny za grudzień 2022 roku. Okazało się, że doszło do znacznego spadku, bo wskaźnik wyniósł 16,6 proc. rok do roku! To drugi z rzędu spadek i co ważne - pierwszy wynoszący niemal cały punkt procentowy od lutego 2022 roku. Warto jednak zaznaczyć, że ceny w grudniu względem listopada wzrosły o 0,2 proc.

