Dramat na przyjęciu komunijnym. "Kilka tys. zł wyrzuconych w błoto"

Komunia zorganizowana, rodzina wystawia organizatora do wiatru

- Nie interesuje mnie, czy nie mieli ochoty, czy też nie mieli kasy na prezent. Tak po prostu się nie robi! Nikt nie widzi, że to kilka tysięcy złotych wyrzuconych w błoto. To przecież duża kasa, którą mogłam wydać na coś zupełnie innego – to cytowana przez serwis gazeta.pl historia komunii zorganizowanej dużym kosztem. Skończyło się na tym, że zaproszeni goście nie przyjechali bez wcześniejszego poinformowania. Rachunek z restauracji jednak pozostał.

Ile kosztuje organizacja komunii?

- W Rzeszowie dwudaniowy obiad składający się z zupy i dania mięsnego to koszt 88 zł za osobę. Dodatkowe 65 zł za osobę trzeba doliczyć za pięć zimnych przystawek. Łącznie koszt talerzy za jednego gościa wynosi około 150 zł. W Warszawie ceny wahają się od 199 zł do 245 zł w zależności od menu. W najskromniejszym pakiecie restauracja proponuje zupę, danie główne i trzy rodzaje deserów oraz pięć zimnych przekąsek. W Bydgoszczy za talerzyk trzeba zapłacić 220 zł, a nawet 250 zł, jednak to także uzależnione jest od menu i co więcej, w cenę wliczona jest dekoracja stołów i napoje – podaje serwis eska.pl.

Według nieoficjalnych informacji medialnych podawanych przez różne serwisy, obecna wartość banknotów umieszczanych w kopertach prezentowych na komunię to co najmniej kilkaset złotych, niekiedy ponad tysiąc. Wszystko wskazuje na to, że zaproszeni goście w opisanej wcześniej historii nie chcieli ponosić podobnych kosztów. Jednocześnie było im zbyt niezręcznie odwołać swój udział z dużym wyprzedzeniem. Organizatorce przyjęcia pozostały jedynie koszty oraz poczucie bezsensowności całego przedsięwzięcia.

