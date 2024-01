VeloBank na sprzedaż. Co to oznacza dla klientów?

Strajk niemieckich kolei – utrudnienia w Polsce

Od poniedziałku 8 stycznia w Niemczech trwają strajki rolników. Dzień później strajki zapowiedziały kolejne grupy zawodowe. Do protestujących dołączają m.in. branża transportowa i maszyniści. Protesty w Niemczech spowodują utrudnienia w Polsce – mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak.

- Część naszych pociągów już 9 stycznia kończyła bieg w Rzepinie. Natomiast na odcinku od Rzepina do Frankfurtu my jako PKP IC uruchamiamy zastępczą komunikację autobusową, zaś od Frankfurtu do Berlina podróżni będą mogli odbywać podróż pociągami regionalnymi, ponieważ pociągi regionalne nie są objęte tym strajkiem – tłumaczy Cezary Nowak.

Zmiany dotkną m.in. pociągów kursujących z Wrocławia – składów "Odra" (IC 54) i "Wawel" (jadący z Przemyśla; IC 56).

Zmiany rozkładu jazdy

* 10-11 stycznia 2024 r. wszystkie pociągi z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski kończą i rozpoczynają bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin - Frankfurt (Oder) – Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi, które nie są dotknięte strajkiem.

* 12 stycznia 2024 r. pociągi z Polski do Berlina (z wyjątkiem pociągu nr 40) oraz z Berlina do Polski kończą i rozpoczynają bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder) - Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi, które nie są dotknięte strajkiem.

* 13 stycznia 2024 r. pociągi z Berlina do Polski nr 45 i 47 rozpoczynają bieg na stacji w Rzepinie. Na odcinku z Berlina do Frankfurtu (Oder) transport odbywać się będzie pociągami regionalnymi. Na odcinku Frankfurt (Oder) – Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Pozostałe pociągu kursują w pełnej relacji zgodnie z rozkładem jazdy.

Co z przejazdami kolejami regionalnymi?

Koleje Dolnośląskie, które realizują połączenia transgraniczne do Niemiec, monitorują sytuację na bieżąco. - "Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla połączeń realizowanych do miast niemieckich, a także skomunikowań do Drezna. Jednak prosimy podróżnych o śledzenie informacji nt. połączeń zarówno do Görlitz, jak i do Forst – będziemy informować na naszej stronie internetowej, jeśli te połączenia będą kończyć się na stacjach po polskiej stronie granicy "– przekazał Andrzej Padniewski z biura prasowego Kolei Dolnośląskich.

