Cena studniówki 2024. Koszt studniówek porazi maturzystów?

Ile kosztuje zorganizowanie studniówki?

Przygotowanie do studniówki może trwać nawet półtora roku. Jedna z uczennic trzeciej klasy liceum na południu Wielkopolski, z którą rozmawiał Dziennik Zachodni, mówi - DJ-a i fotografa rezerwuje się około roku wcześniej. (...) Z miesiąca na miesiąc ustala się coraz bardziej konkretne rzeczy - ostateczną liczbę osób, menu, dekoracje i dodatkowe atrakcje - wyjaśniła.

Na studniówce musi być catering z odpowiednim menu. Koszty nie odbiegają od tych weselnych. Za osobę to nawet od 300-600 zł. DJ kosztuje około 2500 zł, ewentualnie drożej, jeśli uczestnicy chcą także nagrać film. Nie można zapomnieć o kwiatach, dekoracjach, a nawet dodatkowych atrakcjach. Przy 250 uczestnikach imprezy, zaledwie 100 to maturzyści. Pozostali to osoby towarzyszące i nauczyciele. Studniówka dla takiej liczby osób może kosztować 50-80 tys. zł, taka z wieloma atrakcjami - nawet 100 tys. zł.

Ile zapłaci maturzysta za studniówkę?

Przy dofinansowaniu kosztów imprezy przez radę rodziców, maturzysta zapłaci ok. 500 zł, a osoba towarzysząca musi pokryć jedynie koszt talerzyka. Do kosztów studniówki trzeba jeszcze doliczyć strój. Jak pisze Dziennik Zachodni, za eleganckie kreacje uczennice mogą zapłacić nawet od 2 do 7 tys. zł, a za te z sieciówek - od 300 do 500 zł. Dodatkowo konieczne są buty pasujące do sukienki - ich koszt to ok,250 zł. A jeszcze mamy wydatki na profesjonalny makijaż (od 200 do 350 zł), fryzurę (ok. 150 zł), paznokcie (90 do 150 zł) i biżuterię.

Marynarka i spodnie dla maturzystów to wydatek od 1000 zł do kilku tysięcy w wyspecjalizowanym sklepie, a 400 do 500 zł w sieciówce. Dodatkowo - koszula (od 50 zł), krawat (od 30 zł) i buty (od 150 zł). Niektórzy szyją garnitury na miarę, wówczas cena wzrasta do 9 tys. zł, a koszuli od tysiąca w górę. Wizyta u fryzjera to koszt od 50 do 135 zł.

