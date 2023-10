Studniówki 2024 zagrożone? "Uczniowie są gotowi rezygnować”

Maturzyści rezygnują ze studniówki?

Studniówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w ostatnim roku szkolnym. Dla maturzystów to impreza wyjątkowa, ale dla rodziców wiążę się ze znacznymi wydatkami. Sukienka lub garnitur, buty, fryzjer, makijaż, manikiurzystka, dodatki, biżuteria i koszt samej imprezy - łączne kwoty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Cena studniówki zależy od wielu czynników, w tym miasta, liczby uczestników, rodzaju lokalu, cateringu czy oprawy muzycznej.

Wysokie koszty, związane ze studniówką, powodują , że część maturzystów rozważa rezygnację z udziału w imprezie. Wprawdzie do studniówki w roku szkolnym 2023/2024 jeszcze daleko (odbywają się one w styczniu lub lutym), to już wiemy, ile mogą kosztować. Drożyzna dotknęła też maturzystów. Inflacja spowodowała, że może to być kilkaset złotych.

-"W naszej szkole w przyszłym roku będzie ledwo ponad 50 uczniów, którzy przystąpią do matury. Studniówka 2024 jest pod wielkim znakiem zapytania także dlatego, że koszty się zwiększają. Komitet organizacyjny studniówki przyznał, że ceny za osobę są bardzo wysokie. I ich zdaniem to się nie opłaca. Uczniowie także nie kryją zaskoczenia cenami i są gotowi zrezygnować ze swojej studniówki w 2024 r. właśnie przez ceny" - wyjaśniła dla portalu eska.pl jedna z lubuskich nauczycielek.

Ile może kosztować studniówka 2024?

Jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych, ceny są bardzo rozbieżne, jednak nierzadko sięgają kwot 700-800 zł za jedną osobę – informuje parenting.pl

- "Kochani, ile wpłacicie za studniówkę, bo u mnie podali dzisiaj cenę i wychodzi 800 zł za JEDNĄ osobę" - napisała jedna z użytkowniczek portalu "X", czyli dawnego Twittera. Inni maturzyści piszą o kwotach 350 zł – 400 zł

Jak podaje "Express Ilustrowany", przed rokiem na studniówkę w Łodzi wydawano 350-500 złotych od osoby. Drugie tyle często trzeba było zapłacić za osobę towarzyszącą. W tym roku w Łodzi za sam tzw. talerzyk w lokalach oferujących menu na studniówki płaci się od 170 do 230 zł. A to tylko koszt jedzenia i napojów.

