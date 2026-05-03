Działka ROD to nie własność: W przeciwieństwie do działki rekreacyjnej, działka ROD jest dzierżawiona od stowarzyszenia, nie można jej dziedziczyć.

Możesz czekać na przydział z listy oczekujących lub "przejąć" działkę od poprzedniego użytkownika, płacąc "odstępne".

Pieniądze za odstępne (za nasadzenia i altanę) przekazuj dopiero po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu przeniesienia praw przez zarząd ROD, aby uniknąć ryzyka utraty środków.

Działka ROD służy do rekreacji, nie do stałego zamieszkania czy prowadzenia biznesu a w przypadku śmierci działkowca, spadkobiercy dziedziczą jedynie majątek ruchomy, a nie samo prawo do dzierżawy.

Działka ROD a działka rekreacyjna

Różnica między ogródkiem działkowym a działką rekreacyjną jest fundamentalna. Działkę rekreacyjną kupuje się jak każdą inną nieruchomość: staje się własnością nabywcy, wpisaną do księgi wieczystej, dziedziczoną przez spadkobierców, wolną od ograniczeń co do powierzchni i sposobu zabudowy. Działka ROD to zupełnie inna kategoria: jej powierzchnia nie może przekraczać 500 m², zabudowa podlega ścisłym limitom, a prawo do użytkowania wygasa z chwilą śmierci działkowca – bo nie ma co dziedziczyć, skoro działkowiec nigdy tej działki nie posiadał. Można ją co najwyżej w pewnych warunkach „przekazać”, a nie „zostawić”.

Jak zdobyć działkę – dwie drogi

Pierwsza, tańsza ścieżka wiedzie przez zarząd ROD. Jeśli w ogrodzie zwolni się działka, stowarzyszenie może ją przydzielić osobie z listy oczekujących lub na podstawie złożonego wniosku. Działkowiec podpisuje wówczas umowę dzierżawy ze stowarzyszeniem i płaci tzw. opłatę ogrodową – w 2025 roku w przykładowym ROD wynosi ona 736 zł. Ta droga jest najtańsza, ale wymaga cierpliwości: kolejki bywają długie, a wolne działki pojawiają się nieregularnie.

Druga droga to przejęcie działki od dotychczasowego użytkownika – potocznie zwane „kupnem”, choć prawnie jest to przeniesienie praw do dzierżawy. Ofert takich nie brakuje – w ogłoszeniach internetowych i na tablicach ogłoszeń w samych ROD-ach. Działki zaniedbane, bez altany, w mało atrakcyjnej lokalizacji można przejąć już za 12–15 tys. zł. Za zadbany ogródek z murowanym domkiem letniskowym, bieżącą wodą i prądem, w dobrej lokalizacji – trzeba liczyć się z kwotami rzędu 120–180 tys. zł, a niekiedy więcej.

Czym jest odstępne i dlaczego warto uważać

Odstępne to kwota płacona dotychczasowemu użytkownikowi za prawo do przejęcia działki. Nie jest to cena gruntu – bo gruntu się nie kupuje. To de facto wynagrodzenie za nasadzenia, altanę, wyposażenie, instalacje i cały efekt wieloletniej pracy poprzedniego działkowca. Kwota odstępnego jest ustalana przez strony swobodnie i – co ważne – nie podlega żadnemu oficjalnemu nadzorowi.

To rodzi ryzyko. Nieuczciwi sprzedający mogą pobrać odstępne, po czym przed formalnym przepisaniem działki sami zrezygnować z użytkowania, zostawiając nabywcę z niczym. Dlatego kluczowe znaczenie ma właściwa kolejność kroków: najpierw umowa pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami obu stron, potem złożenie wniosku do stowarzyszenia o zatwierdzenie przeniesienia praw, dopiero na końcu przekazanie pieniędzy. Stowarzyszenie ma dwa miesiące na wydanie decyzji. Jeśli w tym czasie milczy – przeniesienie praw uznaje się za zatwierdzone. Może jednak odmówić z ważnych powodów, wskazując inną osobę uprawnioną do przejęcia działki.

Umowa dzierżawy – co zawiera i jak działa

Podstawą korzystania z ogródka działkowego jest umowa dzierżawy działkowej zawierana ze stowarzyszeniem ogrodowym. Musi być zawarta na piśmie – pod rygorem nieważności. Stowarzyszenie oddaje działkowcowi działkę na czas nieoznaczony; działkowiec zobowiązuje się użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem, wnosić opłaty i przestrzegać regulaminu.

Na wniosek działkowca prawo dzierżawy może zostać ujawnione w księdze wieczystej – co zwiększa bezpieczeństwo prawne i przejrzystość sytuacji. Umowę może podpisać jedna osoba lub małżeństwo wspólnie.

Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę, gdy działkowiec mimo pisemnego upomnienia korzysta z działki niezgodnie z regulaminem, niszczy infrastrukturę, zakłóca spokój sąsiadom lub zalega z opłatami przez co najmniej sześć miesięcy. Działkowiec z kolei może umowę wypowiedzieć w każdym czasie – z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Prawa i obowiązki działkowca – co wolno, czego nie

Działkowiec ma prawo do spokojnego użytkowania działki, uprawiania roślin, korzystania z plonów i przebywania na terenie ROD z rodziną i znajomymi. Wolno mu też wybudować altanę, urządzić ogródek i korzystać z infrastruktury ogrodu. Na wniosek działkowca dzierżawa może być ujawniona w księdze wieczystej. Można się nawet zameldować pod adresem działki. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do zamieszkania: meldunek ma charakter wyłącznie ewidencyjny.

Opłaty za utrzymanie działki ROD w 2026 roku wzrastają, zazwyczaj wynosząc od 900 do ponad 2500 zł rocznie, zależnie od ogrodu i wielkości działki. Główne koszty to opłata ogrodowa (np. ok. 1,15-1,76 zł/m²), opłata partycypacyjna na rzecz PZD (ok. 0,16 zł/m²), składka członkowska (ok. 10-20 zł), opłaty za media (woda, śmieci) oraz fundusz remontowy. Do tego dochodzą koszty ubezpieczenia altany i wyposażenia.

Nie wolno mieszkać na działce na stałe, prowadzić żadnej działalności zarobkowej ani wynajmować działki – nawet jej części. Działka służy wyłącznie do wypoczynku i upraw hobbystycznych. Nie wolno też hodować dużych zwierząt; można natomiast trzymać kury, gołębie i króliki. Nie wolno palić odpadów ani ognisk, nie wolno stawiać murowanego grilla ani wolnostojącej toalety.

Co wolno budować – altana i reszta

Altana działkowa może mieć maksymalnie 35 m² powierzchni zabudowy mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych. Taras, weranda lub ganek do 12 m² nie wliczają się do tego limitu – to ważna ulga dla działkowców chcących mieć więcej przestrzeni rekreacyjnej przed altaną. Wysokość: do 4 m przy dachu płaskim lub do 5 m przy dachu dwuspadowym stromym. Altanę należy posadowić co najmniej 3 m od granicy działki. Przed jej budową trzeba pisemnie powiadomić zarząd ROD, dołączając rysunek z wymiarami i usytuowaniem.

Poza altaną na działce można postawić szklarnię, tunel foliowy, okna inspektowe, pergolę, trejaż, oczko wodne lub basen o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 15 m², a także szambo. Ogrodzenie działki nie może być wyższe niż 1 m i musi być ażurowe. Każda działka powinna mieć kompostownik.

Dziedziczenie – czego ROD nie może zabrać spadkobiercom

To jeden z najtrudniejszych aspektów statusu prawnego ogródka działkowego. Z chwilą śmierci działkowca prawo do dzierżawy wygasa automatycznie. Działka nie wchodzi do masy spadkowej i nie przechodzi na spadkobierców z mocy prawa.

Ale uwaga – to nie oznacza, że rodzina traci wszystko. Majątek ruchomy na działce: nasadzenia, altana, instalacje, wyposażenie – to własność działkowca i jako taka przechodzi na spadkobierców. ROD nie może tego zabrać. Spadkobiercy mają prawo żądać wynagrodzenia za ten majątek od nowego użytkownika, który przejmie działkę.

Co więcej, ustawa przewiduje pewne preferencje dla bliskich. Małżonek, któremu prawo do działki nie przysługiwało (bo było ustanowione tylko na rzecz współmałżonka), ma sześć miesięcy od śmierci działkowca na złożenie oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek dzierżawy. Jeśli działkowiec nie pozostawał w związku małżeńskim, prawo pierwszeństwa przysługuje innym osobom bliskim – i one również mają sześć miesięcy na działanie. Gdy uprawnionych jest kilka osób i nie mogą się porozumieć, o przydziale decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Przepisanie na bliskich za życia i legalna „sprzedaż”

Działkowiec za życia może przenieść prawa do działki na inną osobę – w drodze umowy. Jest to możliwe zarówno w stosunku do osoby obcej, jak i do bliskiego. Umowa musi być sporządzona na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi i wymaga zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność – czyli za cały efekt jego pracy na działce. Wynagrodzenie nie przysługuje za elementy wykonane niezgodnie z prawem lub regulaminem. Kwotę i sposób płatności strony ustalają w umowie. Jeśli stowarzyszenie wypowiada umowę (np. za zaleganie z opłatami), wynagrodzenie ustala się w porozumieniu ze stowarzyszeniem – w razie sporu, majątek może być sprzedany w drodze licytacji.

Jedna osoba może mieć prawo do dzierżawy tylko jednej działki ROD. Jeśli ktoś już posiada ogródek działkowy, nie może nabyć kolejnego.

