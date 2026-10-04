Ostrzeżenie Państwowego Instytutu Geologicznego na cały październik 2026.

Ogłoszony stan zagrożenia hydrogeologicznego w 15 województwach.

Główna przyczyna to utrzymujący się brak opadów i niżówka.

Realne ryzyko wysychania płytkich ujęć wody, głównie prywatnych studni.

Problem, który narasta od wiosny i obejmuje coraz większy obszar kraju.

PIG ostrzega. Czym jest niżówka hydrogeologiczna?

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) opublikował nowe, niepokojące prognozy na październik. Według ekspertów, w aż 15 województwach przez cały miesiąc będzie obowiązywał stan zagrożenia hydrogeologicznego. To bezpośredni efekt utrzymującego się od dawna deficytu opadów i zjawiska, które eksperci nazywają niżówką hydrogeologiczną.

Co to właściwie oznacza? Niżówka hydrogeologiczna to sytuacja, w której poziom wód podziemnych spada poniżej alarmowego minimum. Ten próg jest wyznaczany na podstawie wieloletnich obserwacji. Gdy wody jest mniej niż w najsuchszych okresach notowanych w przeszłości, PIG ogłasza ostrzeżenie. W praktyce oznacza to, że wody gruntowe, które zasilają między innymi przydomowe studnie, znajdują się na bardzo niskim poziomie. Jeśli w najbliższym czasie nie pojawią się intensywne opady, sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Lista zagrożonych województw

Ostrzeżenie Państwowego Instytutu Geologicznego jest bardzo rozległe i obejmuje niemal cały kraj. Potencjalny brak wody w studni dotyczy więc milionów Polaków, którzy korzystają z płytkich ujęć.

Lista województw objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego od 1 do 31 października 2026 roku jest długa. Zagrożenie występuje na terenie:

dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

lubuskiego,

łódzkiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

opolskiego,

podkarpackiego,

podlaskiego,

pomorskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

wielkopolskiego,

zachodniopomorskiego.

Eksperci dodają, że lokalnie problemy mogą pojawić się także w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w jego centralnej części. Oznacza to, że jedynym regionem, który na ten moment wydaje się w pełni bezpieczny, jest województwo podlaskie (choć i tam sytuacja może się zmienić).

Kto najbardziej odczuje skutki suszy?

Chociaż ostrzeżenie PIG obejmuje niemal cały kraj, nie wszyscy mieszkańcy odczują problem w ten sam sposób. Problem braku wody w studni dotyczy przede wszystkim osób korzystających z płytkich, prywatnych ujęć. To właśnie pierwszy poziom wodonośny, znajdujący się najbliżej powierzchni ziemi, najszybciej reaguje na brak deszczu. Woda w takich studniach po prostu opada razem ze zwierciadłem wód gruntowych.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku miejskich i gminnych wodociągów. Korzystają one z ujęć głębinowych, które są znacznie bardziej odporne na krótkotrwałe zmiany pogody, nawet na kilkumiesięczną suszę. Mieszkańcy bloków i domów podłączonych do sieci wodociągowej mogą więc na razie czuć się bezpiecznie. Ich zaopatrzenie w wodę nie jest bezpośrednio zagrożone przez niżówkę. Problem dotyka głównie gospodarstw domowych na wsiach i przedmieściach, które polegają na własnych źródłach wody.

Problem narasta od miesięcy

Obecna sytuacja nie jest zaskoczeniem. To problem, który narastał w Polsce od wielu miesięcy. Stopniowe rozszerzanie się obszaru objętego ostrzeżeniami pokazuje, jak poważny staje się stan zagrożenia hydrogeologicznego w naszym kraju. Jeszcze w maju 2026 roku alert dotyczył siedmiu województw. Już w czerwcu i lipcu ich liczba wzrosła do czternastu, a od sierpnia zagrożenie objęło piętnaście województw. Październik jest więc trzecim miesiącem z rzędu, w którym niemal cała Polska zmaga się z widmem suszy.

Co będzie dalej? Prognoza Państwowego Instytutu Geologicznego została przygotowana w oparciu o niekorzystny scenariusz, który zakłada dalszy brak znaczących opadów. Oznacza to, że bez intensywnego deszczu w najbliższych tygodniach, poziom wód gruntowych będzie dalej spadał. Dla właścicieli płytkich studni może to oznaczać konieczność szukania alternatywnych źródeł wody lub pogłębiania istniejących ujęć. Kluczowe dla poprawy sytuacji będą więc najbliższe miesiące i to, czy przyniosą one wreszcie ulgę w postaci długotrwałych i obfitych opadów.

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