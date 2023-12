Pisma z ogromnymi podwyżkami w skrzynkach Polaków. Za to zapłacimy więcej

Portal biznes.interia.pl przypomina, że rozliczenie wydatków na prezenty w kosztach firmowych zależy od trzech kluczowych czynników: charakteru kosztu, typu obdarowanego podmiotu oraz wartości prezentu. Czytamy, że koszty reprezentacji, takie jak usługi gastronomiczne czy zakup alkoholu, nie kwalifikują się jako koszty podatkowe. Z kolei koszty reklamowe, obejmujące niewielkie przedmioty z logo firmy, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli spełnione są trzy warunki.

Ważnym elementem jest również podatek VAT. Przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z opodatkowanymi czynnościami. Jednak przekazanie prezentów traktowane jest jako dostawa towarów, co wymaga naliczenia i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego. Nie trzeba jednak naliczać podatku VAT, jeśli łączna wartość prezentów przekazanych jednej osobie nie przekracza 100 zł netto rocznie.

Opodatkowane prezenty

Ekspertka firmy inFakt, Patrycja Czarnota w rozmowie z portalem biznes.interia.pl zaznacza, że prezenty świąteczne mające charakter reklamowy o wartości do 200 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu dla pracowników i klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast kontrahenci muszą wycenić i opodatkować prezent zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Portal podkreśla również alternatywny sposób przekazywania prezentów pracownikom poprzez traktowanie ich jako darowizny. W przypadku, gdy łączna wartość darowizn nie przekracza 5 733 zł w ciągu 5 lat, pracownik nie musi płacić podatku. Należy jednak pamiętać, że darowizny dla pracowników nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Biznes Interia wskazuje, że całkowicie prywatne prezenty są uznawane za darowiznę podlegającą podatkowi od spadków i darowizn, gdy ich wartość przekracza określone kwoty wolne od podatku, zależne od grupy podatkowej.

